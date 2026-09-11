PAK Việt Nam nhận án phạt do không công bố, chậm công bố thông tin trái phiếu,

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 497/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH PAK Việt Nam (Địa chỉ trụ sở chính: Cụm công nghiệp Phước Bình, ấp 4, Xã Phước Bình, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai (nay là Cụm công nghiệp Phước Bình, ấp 1, xã Phước Thái, Thành phố Đồng Nai)).

Theo quyết định, Công ty TNHH PAK Việt Nam (PACC) bị phạt tiền 92.500.000 đồng theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ do có hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Không công bố, chậm công bố thông tin trái phiếu, PAK Việt Nam bị UBCKNN "tuýt còi" (Ảnh minh họa: KT)

Cụ thể, PAK Việt Nam không gửi nội dung công bố thông tin cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đối với Báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022.

Bên cạnh đó, PAK Việt Nam gửi nội dung công bố thông tin không đúng thời hạn cho HNX đối với một số tài liệu, gồm: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022, Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu bán niên năm 2022, Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu bán niên năm 2022, Báo cáo tài chính năm 2022, Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2022 và Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu năm 2022.