Schengen Invest bị phạt 250 triệu đồng, buộc bán cổ phiếu IN4 sau giao dịch mua thêm

Thanh tra Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành Quyết định số 527/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Schengen Invest (trụ sở chính tại 63 Phạm Ngọc Thạch, phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh).

Theo quyết định, Công ty cổ phần Schengen Invest bị phạt 250.000.000 đồng theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 17 Nghị định 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ, do không đăng ký chào mua công khai theo quy định pháp luật.

Schengen Invest bị phạt 250 triệu đồng do không đăng ký chào mua công khai cổ phiếu IN4 (Ảnh minh họa: KT)

Cụ thể, ngày 26/12/2023, Công ty cổ phần Schengen Invest - cổ đông lớn của Công ty cổ phần In số 4 (mã chứng khoán: IN4), là chủ tài khoản số 011C012332 mở tại Công ty cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, đã thực hiện giao dịch mua 225.680 cổ phiếu IN4.

Sau giao dịch, số lượng cổ phiếu IN4 do Schengen Invest sở hữu tăng từ 329.770 cổ phiếu lên 555.450 cổ phiếu. Tỷ lệ sở hữu theo đó tăng từ 27,48% lên 46,29% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần In số 4. Tuy nhiên, Schengen Invest không đăng ký chào mua công khai với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) theo quy định.

Buộc bán cổ phiếu, giảm tỷ lệ sở hữu xuống dưới mức phải chào mua công khai

Bên cạnh hình thức phạt tiền, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả đối với Schengen Invest.

Thứ nhất, Schengen Invest bị buộc từ bỏ quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền trên số cổ phần có được từ hành vi vi phạm, theo quy định tại điểm c khoản 6 Điều 17 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

Thứ hai, Schengen Invest bị buộc bán cổ phiếu để giảm tỷ lệ nắm giữ xuống dưới mức phải chào mua công khai trong thời hạn tối đa 06 tháng kể từ ngày quyết định áp dụng biện pháp này có hiệu lực thi hành, theo quy định tại điểm d khoản 6 Điều 17 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.