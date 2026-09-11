Thanh tra Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 501/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Signo Land (địa chỉ: Tầng 24 Tháp B, tòa nhà 173 Xuân Thủy, phường Cầu Giấy, thành phố Hà Nội).

Theo quyết định, Công ty Cổ phần Signo Land bị phạt tiền 85.000.000 đồng do vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin.

Hành vi vi phạm được xử phạt theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 8b Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, được bổ sung theo quy định tại điểm b khoản 6 Điều 1 Nghị định số 306/2025/NĐ-CP.

Chậm công bố hàng loạt thông tin trái phiếu, Signo Land bị phạt 85 triệu đồng (Ảnh minh họa: KT)

Cụ thể, Công ty Signo Land chậm công bố thông tin từ 10 ngày làm việc trở lên so với thời hạn theo quy định pháp luật đối với nhiều tài liệu liên quan đến tình hình tài chính và trái phiếu doanh nghiệp.

Các tài liệu gồm Báo cáo tình hình tài chính năm 2024, bán niên 2025 và năm 2025; tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên năm 2024, năm 2024, bán niên 2025 và năm 2025.

Bên cạnh đó, Công ty cũng chậm công bố thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi năm 2024, bán niên 2025 và năm 2025; tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp năm 2024, bán niên 2025 và năm 2025.

Ngoài ra, các thông tin được công bố chậm còn gồm tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu SNLCH2123001 tại ngày đáo hạn và việc hoàn tất mua lại trái phiếu trước hạn mã SNLCH2123001.