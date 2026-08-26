Thu giữ hơn 7,6 tấn bột bún không rõ nguồn gốc ở Cao Bằng

Trong quá trình làm nhiệm vụ, Đội Quản lý thị trường số 1 (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Cao Bằng) phối hợp với Tổ công tác liên ngành số 1 kiểm tra xe tải BKS 34C-XX… do ông Đ.V.T. (thường trú tại thành phố Hải Phòng) là người điều khiển. Tại thời điểm kiểm tra, phát hiện trên xe chở 112 bịch bột bún ướt với tổng trọng lượng 7.647 kg, trên bao bì hàng hóa không có thông tin nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, không có nhãn hàng hóa.

Theo trình bày của ông Đ.V.T, ông chỉ là người lái xe thuê, toàn bộ số hàng hóa trên xe là của hộ kinh doanh D.T.T., địa chỉ tại Khu Tiền Ngoài, phường Khắc Niệm, tỉnh Bắc Ninh. Đội Quản lý thị trường số 1 đã tiến hành xác minh, làm việc, lập biên bản vi phạm hành chính đối với hộ kinh doanh D.T.T. với số tiền 20 triệu đồng.

Hơn 7,6 tấn bột bún không rõ nguồn gốc bị lực lượng Quản lý thị trường Cao Bằng phát hiện, thu giữ khi đang trên đường lưu thông về nội địa

Trong bối cảnh người dân đang lo lắng, hoang mang trước nhiều vụ việc lừa dối khách hàng, giả mạo nguồn gốc xuất xứ hàng hóa diễn ra thời gian gần đây, việc kịp thời phát hiện và xử lý vụ việc trên góp phần khẳng định vai trò của lực lượng quản lý thị trường trong công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, ngăn chặn hàng hóa không bảo đảm đầy đủ thông tin theo quy định lưu thông trên thị trường; qua đó bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.