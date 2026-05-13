TP.HCM siết hậu kiểm giữa nguy cơ thực phẩm bẩn

Thứ Tư, 18:09, 13/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong bối cảnh nguy cơ mất an toàn thực phẩm vẫn hiện hữu từ bếp ăn học đường đến thức ăn đường phố, cơ quan quản lý cảnh báo cần sớm “bít” các lỗ hổng từ tiền kiểm đến hậu kiểm. Đồng thời tạo môi trường minh bạch để thực phẩm sạch phát triển bền vững và chiếm lĩnh thị trường.

Trao đổi với phóng viên VOV bên lề Triển lãm quốc tế chuyên ngành nguyên liệu, hương liệu, phụ gia, chế biến thực phẩm và đồ uống tại Việt Nam - Fi Vietnam 2026 diễn ra ngày 13/5 tại TP.HCM, bà Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TP nhìn nhận thực trạng an toàn thực phẩm tại Việt Nam vẫn còn rất nhiều thách thức, đòi hỏi cơ quan quản lý, doanh nghiệp và người tiêu dùng phải tham gia tích cực hơn nữa. 

Bà Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TP.HCM

Trong điều kiện thời tiết nắng nóng, nguy cơ thực phẩm ôi thiu, nhiễm khuẩn, mất an toàn càng gia tăng. Bên cạnh đó, nếu một bộ phận cơ sở sản xuất đặt lợi nhuận lên trên sức khỏe người tiêu dùng, các vi phạm về an toàn thực phẩm hoàn toàn có thể xảy ra, nhất là thức ăn đường phố, suất ăn tập thể, bữa ăn học đường...

Người đứng đầu Sở An toàn thực phẩm TP.HCM cho rằng, hiện nay cần thực hiện song song hai nhiệm vụ: phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; đồng thời hỗ trợ, tạo điều kiện để thực phẩm sạch, sản phẩm đạt chuẩn có cơ hội phát triển và mở rộng thị phần. 

Đặc biệt, bà Lan cảnh báo nguy cơ sử dụng phụ gia công nghiệp thay cho phụ gia thực phẩm đạt chuẩn vì giá rẻ hơn, dễ tiếp cận hơn nhưng tiềm ẩn nguy cơ gây ngộ độc và tích lũy độc chất trong thời gian dài. Những vụ rối loạn tiêu hóa, ngộ độc cấp tính chỉ là phần nổi, trong khi đáng lo hơn là các hóa chất tồn dư, chất cấm, phụ gia ngoài danh mục âm thầm tích tụ nhiều năm rồi phát bệnh. 

Khai mạc Triển lãm quốc tế chuyên ngành nguyên liệu, hương liệu, phụ gia, chế biến thực phẩm và đồ uống tại Việt Nam - Fi Vietnam 2026 sáng 13/5

Một lỗ hổng lớn khác nằm ở cơ chế tự công bố sản phẩm theo Nghị định 15/2018/NĐ-CP. Từ năm 2018 đến nay, riêng TP.HCM đã tiếp nhận khoảng 300.000 hồ sơ tự công bố thực phẩm thông thường. Tuy nhiên, có giấy tờ, phiếu kiểm nghiệm đạt chuẩn chưa đồng nghĩa sản phẩm thực tế lưu thông trên thị trường hoàn toàn đúng như hồ sơ đã nộp. 

Theo bà Lan, khâu tiền kiểm hiện chưa thật sự chặt chẽ, trong khi hậu kiểm đang chịu áp lực lớn về nhân lực, kinh phí, quy trình thanh tra đột xuất cũng như năng lực lấy mẫu, kiểm nghiệm. Vì vậy, việc hoàn thiện cơ sở pháp lý, tăng năng lực hậu kiểm, kiểm soát theo nhóm nguy cơ cao đang là yêu cầu cấp thiết. 

"Trong dịp cuối năm nay, khi sửa Luật An toàn thực phẩm, chúng tôi sẽ đề xuất một số nội dung để quy trình xử lý được khẩn trương hơn, đáp ứng yêu cầu. Bởi khi xảy ra ngộ độc thực phẩm, người dân rất mong sớm có kết luận, xác định trách nhiệm và xử lý kịp thời để tăng tính răn đe cho những trường hợp khác. Chúng tôi hoàn toàn không mong muốn để chậm có kết quả như vậy, nhưng luật quy định trong luật có những điểm chưa thật sự phù hợp với thực tiễn", bà Lan nói.

Các đại biểu trong và ngoài nước tham quan trao đổi với các doanh nghiệp

Cũng theo bà Lan, cùng với vai trò quản lý nhà nước, các diễn đàn quốc tế như Fi Vietnam 2026 đang góp phần thúc đẩy môi trường minh bạch cho ngành thực phẩm, đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận công nghệ hiện đại, nguồn nguyên liệu đạt chuẩn và các giải pháp sản xuất an toàn.

Triển lãm quốc tế chuyên ngành nguyên liệu, hương liệu, phụ gia, chế biến thực phẩm và đồ uống tại Việt Nam - Fi Vietnam 2026 diễn ra từ 13–15/5 tại Trung tâm hội chợ triển lãm Sài Gòn, quy tụ 300 thương hiệu, dự kiến đón 9.000 khách chuyên ngành từ hơn 40 quốc gia, tiếp tục khẳng định vai trò nền tảng kết nối đổi mới, tìm nguồn cung ứng và nâng cao năng lực cạnh tranh, hướng đến phát triển bền vững.

 

Từ giảm thuế đến gỡ ách tắc, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp phát huy hiệu quả

VOV.VN - Thị trường lương thực, thực phẩm đầu năm 2026 ghi nhận tín hiệu phục hồi tích cực với nhiều chỉ số tăng trưởng. Tuy nhiên, theo Hiệp hội Lương thực Thực phẩm TP.HCM, doanh nghiệp vẫn đối mặt áp lực lớn từ chi phí đầu vào tăng cao và yêu cầu tiêu chuẩn ngày càng khắt khe, đòi hỏi giải pháp tháo gỡ kịp thời.

Nguyễn Quang/VOV -TPHCM
Triển lãm ô tô Việt Nam tiếp tục lỡ hẹn

VOV.VN - Hiệp hội các Nhà sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA) chính thức thông báo Triển lãm ô tô Việt Nam (Vietnam Motor Show - VMS) sẽ không được tổ chức vào năm 2026. Quyết định này được đưa ra sau một quá trình cân nhắc kỹ lưỡng và phản ánh sự đồng thuận của các thành viên VAMA.

VOV.VN - Hiệp hội các Nhà sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA) chính thức thông báo Triển lãm ô tô Việt Nam (Vietnam Motor Show - VMS) sẽ không được tổ chức vào năm 2026. Quyết định này được đưa ra sau một quá trình cân nhắc kỹ lưỡng và phản ánh sự đồng thuận của các thành viên VAMA.

Khai mạc triển lãm “Hương sắc vùng cao” 2026 tại khu du lịch quốc gia Mộc Châu

VOV.VN - Tối 8/5, Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp với UBND tỉnh Sơn La tổ chức Triển lãm “Hương sắc vùng cao” 2026 tại khu du lịch quốc gia Mộc Châu. Cùng tham gia sự kiện có sự phối hợp của các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Sơn La.

VOV.VN - Tối 8/5, Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp với UBND tỉnh Sơn La tổ chức Triển lãm “Hương sắc vùng cao” 2026 tại khu du lịch quốc gia Mộc Châu. Cùng tham gia sự kiện có sự phối hợp của các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Sơn La.

Phát triển KHCN: Không đào tạo đại trà, tập trung làm chủ công nghệ lõi

VOV.VN - Trong vấn đề phát triển khoa học công nghệ, đại biểu Quốc hội cho rằng, "điểm nghẽn" lớn nhất hiện nay là thiếu lực lượng nhân lực có khả năng tạo ra đột phá thực chất. Do đó, cần thay đổi cách tiếp cận đào tạo, không đào tạo đại trà mà tập trung xây dựng lực lượng nòng cốt làm chủ công nghệ.

VOV.VN - Trong vấn đề phát triển khoa học công nghệ, đại biểu Quốc hội cho rằng, "điểm nghẽn" lớn nhất hiện nay là thiếu lực lượng nhân lực có khả năng tạo ra đột phá thực chất. Do đó, cần thay đổi cách tiếp cận đào tạo, không đào tạo đại trà mà tập trung xây dựng lực lượng nòng cốt làm chủ công nghệ.

Việt Nam tham dự Triển lãm Quốc phòng Châu Á và An ninh Quốc gia Châu Á 2026

VOV.VN - Ngày 20/4, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam do Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng dẫn đầu tham dự Lễ Khai mạc Triển lãm Quốc phòng Châu Á và An ninh Quốc gia Châu Á 2026, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim.

VOV.VN - Ngày 20/4, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam do Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng dẫn đầu tham dự Lễ Khai mạc Triển lãm Quốc phòng Châu Á và An ninh Quốc gia Châu Á 2026, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim.

