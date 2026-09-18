Thực hư quảng cáo “nước thần”, “nhân sâm cô đặc 6000 lần” của Hannah Olala

Từ “nước thần” đến “chiết xuất từ saponin nhân sâm quý hiếm cô đặc đến 6000 lần”

“Nước thần” SK-II và SU là hai sản phẩm được giới thiệu trong các nội dung quảng cáo trên facebook Hannah Olala. Sản phẩm được mô tả là “Nước Thần” SU:M37 “là một loại tinh chất làm từ 80 loại thực vật thiên nhiên, rồi ủ cho lên men trong vòng 365 ngày”.

Theo nội dung quảng cáo, loại tinh chất này có 5 hiệu quả cho làn da gồm dưỡng ẩm, cải thiện độ đàn hồi, giúp da căng mượt, cải thiện sắc tố để da đều màu và cải thiện mạng lưới tế bào da bền vững.

Những nội dung Hannah Olala quảng cáo về công dụng sản phẩm và các chương trình khuyến mại với giá trị quà tặng cao cần được làm rõ về căn cứ, tài liệu chứng minh và giá trị thực tế.

Bên cạnh quảng cáo “nước thần” thì sản phẩm Sulwhasoo Concentrated Ginseng Rejuvenating Cream 50ml được Hannah Olala giới thiệu là “kem giảm già” bằng nhân sâm cô đặc. Nội dung quảng cáo cho biết sản phẩm “được chiết xuất từ saponin nhân sâm quý hiếm cô đặc đến 6000 lần”, “có hàm lượng saponin cao” giúp tăng cường collagen cho vẻ ngoài làn da tươi trẻ. Không dừng ở đó, quảng cáo còn đưa ra tuyên bố sản phẩm có khả năng “cải thiện 18 dấu hiệu lão hóa da điển hình”.

Ngoài ra, cũng theo các quảng cáo này cho rằng, sự kết hợp giữa Ginsenomics™ và Ginseng Peptide™ giúp làn da săn chắc “vượt bậc hơn 33%”, có khả năng bảo vệ da “mạnh hơn 69% so với Retinol đơn thuần”.

“Nước thần” SK-II và SU là hai sản phẩm được giới thiệu trong các nội dung quảng cáo trên facebook Hannah Olala.

Những con số này được thể hiện khá cụ thể. Tuy nhiên, trong các nội dung quảng cáo trên trang facebook Hannah Olala dù phóng viên đã tìm đọc nhưng không thấy tài liệu nghiên cứu nào thể hiện và làm rõ phương pháp xác định “6000 lần”, cách đánh giá “18 dấu hiệu lão hóa” hay điều kiện tạo ra các tỷ lệ “33% và 69%”.

Quà tặng cao hơn giá bán, giá trị thực là bao nhiêu?

Không chỉ gây chú ý bởi những tuyên bố về công dụng, các sản phẩm này còn được quảng cáo bằng những chương trình khuyến mại có giá trị rất lớn. Tại trang facebook của mình bà Hannah Nguyen cho hay: “Lọ này ở Mỹ đang bán với giá hơn 6,2 triệu đồng mà ở Việt Nam mình bán giá 5,4 triệu và còn được tặng quà”.

Cũng theo thông tin trên trang facebook Hannah Olala, kem dưỡng nhân sâm cô đặc Concentrated Ginseng Rejuvenating Cream 50ml được chào bán với giá 5.400.000 đồng nhưng người mua được nhận quà tặng trị giá lên tới 6.490.000 đồng.

Quảng cáo Kem Dưỡng nhân sâm cô đặc đến 6000 lần với hàm lượng saponin cực cao.

Tương tự sản phẩm được mệnh danh là nước thần ngừa lão hóa SU:M37 còn được quảng cáo mua 1 tặng 7, hay sản phẩm nước thần SU Secret Essence Advanced Treatment 80ml, có giá 1.900.000 đồng nhưng kèm quà tặng trị giá 4.815.000 đồng. Cùng cách thức này, “nước thần keo ong” cũng được quảng cáo với chương trình “mua 1 tặng 4”.

Như vậy, các sản phẩm nước thần SU Secret Essence Advanced Treatment có giá bán 1,9 triệu đồng nhưng đi kèm quà tặng trị giá tới 4,815 triệu đồng, hoặc kem dưỡng nhân sâm cô đặc Concentrated Ginseng Rejuvenating Cream giá 5,4 triệu đồng đi kèm quà tặng trị giá 6,49 triệu đồng... đều có giá trị khuyến mãi cao hơn giá bán sản phẩm chính.

Điều này đặt ra câu hỏi, giá trị quà tặng được xác định dựa trên cơ sở nào và giá trị thực tế của các sản phẩm này là bao nhiêu? Nếu giá kem dưỡng nhân sâm tại Mỹ cao hơn 800.000 đồng so với giá bán trên Facebook Hannah Olala như bà Hannah Nguyen cho biết, trong khi sản phẩm còn kèm quà tặng trị giá 6,49 triệu đồng, chưa tính thuế, phí và chi phí vận chuyển về Việt Nam, thì cơ sở nào để xác định mức giá bán này? Có phải Hannah Olala đang bán lỗ sản phẩm?

Bà Hannah Nguyen đang quảng cáo sản phẩm Kem Dưỡng nhân sâm.

Trước những tuyên bố về công dụng của những sản phẩm này, phóng viên Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam (VOV) đã liên hệ với đại diện Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế. Trao đổi với phóng viên, đại diện Cục Quản lý Dược khẳng định: “Chưa đủ cơ sở để khẳng định “Kem Dưỡng nhân sâm cô đặc đến 6000 lần với hàm lượng saponin cực cao”, “nước thần ngừa lão hóa” nếu doanh nghiệp không xuất trình được tài liệu khoa học/kỹ thuật chứng minh tương ứng, đặc biệt đối với các cụm “6000 lần”, “hàm lượng saponin cực cao” và “ngừa lão hóa”.

Để có thông tin khách quan đa chiều, phóng viên tiếp tục liên hệ với bà Hannah Nguyen để hỏi về Phiếu công bố sản phẩm, các tài liệu khoa học/kỹ thuật chứng minh sản phẩm “Kem Dưỡng nhân sâm cô đặc đến 6000 lần với hàm lượng saponin cực cao”, “nước thần ngừa lão hóa” và các nội dung khuyến mãi sản phẩm với giá trị quà tặng vượt quá giá bán sản phẩm, vậy giá trị thật thực sự của sản phẩm là bao nhiêu?

Đối với đề nghị cung cấp Phiếu công bố sản phẩm SU:M37 và Kem dưỡng nhân sâm, bà Hannah Nguyen (Hannah Olala) đề nghị phóng viên kết nối với 2 nhãn hàng này để nhãn hàng hỗ trợ giải đáp những thông tin và cung cấp những giấy tờ mà phóng viên cần.

Còn đối với đề nghị cung cấp các tài liệu khoa học/kỹ thuật chứng minh sản phẩm “Kem Dưỡng nhân sâm cô đặc đến 6000 lần với hàm lượng saponin cực cao”, “nước thần ngừa lão hóa”… thì Hannah Olala cho biết: “Tất cả thông tin về sản phẩm bên em được nhãn hàng cung cấp theo quy định. Tuy nhiên, bên em không được phép chia sẻ với bên thứ 3 nếu không được sự cho phép từ nhãn hàng”, và một lần nữa bà này yêu cầu phóng viên chủ động liên hệ với nhãn hàng để hỏi.

Trong khi đó theo Luật Thương mại điện tử, người bán trên không gian mạng phải chịu trách nhiệm cung cấp chính xác các thông tin về hàng hóa, dịch vụ: Tên sản phẩm, đặc tính, công dụng, thành phần, thông số kỹ thuật; Thông tin về nguồn gốc: Xuất xứ hàng hóa, tên và địa chỉ của tổ chức/cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa, đơn vị sản xuất; Thông tin pháp lý và chất lượng: Giấy phép chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng, bản công bố sản phẩm, hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp (tránh hàng giả, hàng nhái); Thông tin thương mại đi kèm: Giá cả, điều kiện giao dịch chung, chính sách bảo hành, chính sách đổi trả và vận chuyển giao nhận.

Như vậy, những nội dung Hannah Olala quảng cáo về công dụng sản phẩm và các chương trình khuyến mại với giá trị quà tặng cao cần được làm rõ về căn cứ, tài liệu chứng minh và giá trị thực tế. Đồng thời, cơ quan chức năng cần nhanh chóng vào cuộc kiểm tra, xác minh trách nhiệm pháp lý của cả người bán lẫn nhãn hàng để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.