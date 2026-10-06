Toàn bộ cổ phiếu HNX sắp về HOSE, nghiên cứu giao dịch xuyên trưa, nới biên độ

Tại họp báo thường kỳ quý III/2026 của Bộ Tài chính chiều 6/10, ông Hoàng Văn Thu, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cho biết, việc chuyển toàn bộ cổ phiếu niêm yết từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sang Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) nằm trong lộ trình cơ cấu lại thị trường giao dịch cổ phiếu, dự kiến hoàn thành trong năm 2026.

Theo ông Hoàng Văn Thu, việc nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế tổ chức và giao dịch trên thị trường chứng khoán có mục tiêu xuyên suốt là nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng tính minh bạch của thị trường và tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư.

Ông Hoàng Văn Thu, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trả lời tại họp báo

Đối với việc chuyển toàn bộ cổ phiếu đang niêm yết, giao dịch trên HNX sang HOSE, ông Thu cho biết, đây là chương trình được thực hiện theo tinh thần Thông tư số 139/2025/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 57/2021/TT-BTC ngày 12/7/2021 quy định lộ trình sắp xếp lại thị trường giao dịch cổ phiếu, thị trường giao dịch trái phiếu, thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh và thị trường giao dịch các loại chứng khoán khác, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 69/2023/TT-BTC ngày 15/11/2023.

Theo lộ trình, việc chuyển toàn bộ cổ phiếu dự kiến hoàn thành trong năm 2026.

Chứng khoán Việt Nam chính thức gia nhập rổ chỉ số toàn cầu FTSE Russell VOV.VN - Chiều tối 18/9, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phối hợp với FTSE Russell tổ chức Hội nghị “Việt Nam chính thức tham gia vào rổ chỉ số toàn cầu - FTSE Russell Global Equity Index Series” (FTSE GEIS), trước thời điểm thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức chuyển sang trạng thái "thị trường mới nổi thứ cấp".

Lãnh đạo UBCKNN cho biết, kết quả kiểm thử hiện khá thuận lợi, các kịch bản đang được triển khai theo kế hoạch. Cùng với việc chuyển toàn bộ cổ phiếu niêm yết trên HNX sang HOSE, cơ quan quản lý cũng nghiên cứu phân bảng danh mục hàng hóa theo phân cấp chất lượng, nhằm phục vụ các nhu cầu và “khẩu vị” đầu tư khác nhau của nhà đầu tư.

Việc phân loại dự kiến dựa trên 4 tiêu chí chính, gồm: quy mô vốn điều lệ; tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài, hay khả năng tiếp cận của nhà đầu tư nước ngoài; tỷ lệ cổ phiếu tự do giao dịch; trạng thái của cổ phiếu.

Với tiêu chí “trạng thái của cổ phiếu”, cơ quan quản lý sẽ xem xét các trạng thái như cảnh báo, kiểm soát, hạn chế giao dịch, tạm ngừng hoặc đình chỉ giao dịch... để đánh giá mức độ tuân thủ của doanh nghiệp tham gia thị trường.

Nghiên cứu giao dịch xuyên trưa, nới biên độ

Liên quan đến các chính sách giao dịch mới, ông Hoàng Văn Thu cho biết, UBCKNN đang nghiên cứu nhiều nội dung như giao dịch xuyên trưa, nới biên độ dao động giá...

“Vấn đề quan trọng nhất là phải đánh giá tác động, bởi vì cho dù các chính sách mới này có được áp dụng hay không, chúng tôi vẫn ưu tiên cho mục tiêu là hệ thống phải an toàn, giao dịch phải thông suốt và phải ổn định”, Phó Chủ tịch UBCKNN nêu rõ.

Theo đó, các chính sách sẽ được nghiên cứu kỹ lưỡng và triển khai theo lộ trình. Sau khi có kết quả đánh giá, cơ quan quản lý sẽ công bố lộ trình để các chủ thể tham gia thị trường có đủ thời gian chuyển đổi và chuẩn bị đáp ứng các yêu cầu mới.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi thông tin tại họp báo

Cũng liên quan đến vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh, việc đưa chính sách vào vận hành phải bảo đảm an toàn và ổn định. Bộ Tài chính sẽ chỉ đạo UBCKNN đánh giá chính sách; nếu được đánh giá là phù hợp, phải chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về hạ tầng, hệ thống và các yếu tố liên quan để sớm đưa vào vận hành.

"Việc nghiên cứu áp dụng các cơ chế mới như giao dịch xuyên trưa, rút ngắn thời gian thanh toán T+2 và xem xét biên độ giao dịch là những bước đi cần thiết hướng tới một thị trường chứng khoán phát triển khỏe mạnh và hiện đại hơn. Tuy nhiên, yêu cầu xuyên suốt vẫn là phải bảo đảm an toàn hệ thống, ổn định thị trường và khả năng vận hành thông suốt khi chính sách mới được áp dụng", Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi lưu ý.

Lãnh đạo Bộ Tài chính yêu cầu UBCKNN cùng các cơ quan tổ chức thị trường nâng cao trách nhiệm, chủ động chuẩn bị đầy đủ hạ tầng kỹ thuật và các điều kiện cần thiết để thực hiện thành công Chiến lược phát triển và nâng hạng thị trường chứng khoán đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi, những chính sách mới cần thiết và được đánh giá tốt thì cần sớm chuẩn bị điều kiện để triển khai, qua đó tiếp tục phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam theo chiến lược đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.