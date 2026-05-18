Tỷ giá USD hôm nay 18/5: Tỷ giá trung tâm ở mốc 25.131 đồng/USD

Thứ Hai, 05:00, 18/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tỷ giá hôm nay, cập nhật ngày 17/5, ghi nhận tỷ giá trung tâm hiện ở mốc 25.131 đồng/USD. Cùng lúc giá bán USD ở một số ngân hàng thương mại lớn hầu hết tạm nghỉ ở cùng mức 26.387 đồng/USD. Chỉ số USD index (DXY) đạt mốc 99,28 điểm.

Biến động tỷ giá tuần qua

Cập nhật sáng Chủ Nhật, tỷ giá trung tâm hiện niêm yết là 25.131 đồng/USD. Giá bán USD ở một số ngân hàng thương mại lớn đạt 26.387 đồng/USD. Chỉ số DXY đi lên, đạt mốc 99,28 điểm.

Cụ thể, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước bắt đầu tuần mới sáng thứ Hai công bố giao dịch tại 25.118 đồng/USD. Tỷ giá bắt đầu tăng lên từ thứ Ba cho tới cuối tuần, đạt mức cao nhất là 25.131 đồng/USD công bố sáng thứ Sáu. Đây cũng là mức niêm yết nghỉ cuối tuần tại Ngân hàng Nhà nước.

Tương tự, một số ngân hàng thương mại lớn sáng thứ Hai công bố giá USD bán ra là 26.373 đồng/USD. Cùng chiều biến động với tỷ giá trung tâm, giá bán USD liên tục đi lên cho tới cuối tuần. Kết thúc làm việc một tuần, giá bán USD tạm dừng với 26.387 đồng/USD niêm yết từ sáng thứ Sáu.

Tuần qua thị trường USD "chợ đen" giảm về cuối tuần. Mức cao nhất đạt được là 26.680 - 26.730 đồng/USD, công bố sáng thứ Hai. Cập nhật vào Chủ Nhật, tỷ giá tự do giao dịch quanh mốc 26.360 đồng mua vào và bán ra tại 26.390 đồng/USD, giữ nguyên từ phiên trước đó.

Nguồn ảnh: Investing.com

Trên thị trường thế giới, chỉ số USD index (DXY) liên tục điều chỉnh mới, chủ yếu giao dịch trên mức 98 điểm. Chỉ số DXY có xu hướng khởi sắc về cuối tuần. Cập nhật sáng Chủ Nhật, chỉ số DXY đạt mức 99,28 điểm.

Dự báo tỷ giá USD

Chuyên gia phân tích thị trường tài chính David Scutt Do chia sẻ trên Forex.com cho hay: "Không có dữ liệu kinh tế quan trọng nào của Mỹ được lên lịch, sự chú ý có thể sẽ tập trung nhiều vào các bài phát biểu của các nhà hoạch định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang (FED) khi thị trường đánh giá lại cách các quan chức có thể phản ứng sau khi có bằng chứng rõ ràng cho thấy lạm phát từ cuộc chiến tranh Iran đã lan rộng ra ngoài lĩnh vực năng lượng, ảnh hưởng đến cả hàng hóa và dịch vụ.

Với thành tích gây ảnh hưởng đến thị trường, những phát biểu của Thống đốc FED Christopher Waller có tầm ảnh hưởng rất lớn, đặc biệt khi các nhà giao dịch ngày càng đặt câu hỏi liệu FED có thể tiếp tục xem xét việc cắt giảm lãi suất trong bối cảnh hiện tại hay không. Hiện tại, các nhà giao dịch đang dự báo FED sẽ thắt chặt chính sách tiền tệ khoảng 12,5 điểm cơ bản vào cuối năm, đánh dấu một sự điều chỉnh mạnh mẽ theo hướng diều hâu so với thời điểm ngay trước khi chiến tranh Iran bắt đầu, khi thị trường tương lai dự báo sẽ có hơn hai lần cắt giảm lãi suất trong năm nay".

CTV Thùy Giang/VOV.VN
Tỷ giá USD hôm nay 15/5: Tỷ giá trung tâm tăng lên 25.131 đồng/USD

VOV.VN - Tỷ giá hôm nay, mở cửa làm việc ngày thứ Sáu (15/5), chứng kiến sự đi lên của thị trường. Tại Ngân hàng Nhà nước, tỷ giá trung tâm tăng lên 25.131 đồng/USD. Cùng chiều biến động, giá bán USD ở một số ngân hàng thương mại lớn công bố giao dịch ở cùng mức 26.387 đồng/USD. Chỉ số USD index khởi sắc, đạt 99 điểm.

Tỷ giá USD hôm nay 14/5: Giá USD bán ra tăng lên 26.382 đồng/USD

VOV.VN - Tỷ giá hôm nay, bắt đầu giao dịch ngày thứ Năm (14/5), chứng kiến sự đi lên của thị trường. Tại Ngân hàng Nhà nước, tỷ giá trung tâm tăng lên 25.126 đồng/USD. Cùng chiều biến động, giá bán USD ở một số ngân hàng thương mại lớn công bố giao dịch ở cùng mức 26.382 đồng/USD. Chỉ số USD index đạt 98,46 điểm.

Tỷ giá USD hôm nay 13/5: Giá bán USD tự do hạ xuống còn 26.360 đồng/USD

VOV.VN - Tỷ giá hôm nay, mở cửa làm việc thứ Tư (13/5), tỷ giá USD trên thị trường tự do giảm 20 đồng cả hai chiều mua và bán, giao dịch quanh mốc 26.330 - 26.360 đồng/USD (mua vào - bán ra).

