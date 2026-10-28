Tỷ giá USD hôm nay 28/10: Tỷ giá trung tâm ở mức 25.631 đồng/USD

Tỷ giá USD hôm nay, sáng 28/10, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước giảm 2 đồng, xuống mức 25.631 VND/USD so với phiên liền trước. Với biên độ ±5%, tỷ giá USD được phép giao dịch trong khoảng 24.402 - 26.864 VND/USD. Chỉ số USD Index (DXY) dao động quanh 102,406 điểm.

Cùng thời điểm, Vietcombank niêm yết tỷ giá USD hôm nay ở mức 25.610 VND/USD mua vào và 26.020 VND/USD bán ra, ổn định so với phiên liền trước. Cùng giao dịch ở mức 25.645 - 26.025 VND/USD (mua vào - bán ra), BIDV đã điều chỉnh tăng 10 đồng với cả chiều mua và bán ngoại tệ này so với phiên liền trước.

Agribank niêm yết giá mua tiền mặt 25.630 đồng/USD, mua chuyển khoản 25.660 đồng/USD và bán ra 26.040 đồng/USD. Mức bán ra cao hơn 10 đồng so với bảng giá của ngày trước đó.

Techcombank giao dịch quanh mốc 25.636 - 26.020 đồng/USD (mua vào và bán ra).

ACB niêm yết USD ở mức 25.620 đồng/USD mua tiền mặt, 25.650 đồng/USD mua chuyển khoản và 26.010 đồng/USD bán ra.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VNĐ hiện giao dịch quanh mức 25.610 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.020 đồng/USD, ổn định ở cả hai chiều mua bán so với phiên liền kề trước đó.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

Diễn biến tỷ giá trung tâm và giá USD tại các ngân hàng ngày 27/10

Ngân hàng Vietcombank đến cuối ngày 27/10 niêm yết 25.610 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.020 đồng/USD, giảm 20 đồng ở chiều mua và bán so với sáng cùng ngày. Ngân hàng BIDV kết thúc làm việc ngày thứ Năm niêm yết tại 25.645 đồng/USD mua vào và bán ra 26.025 đồng/USD, giảm 15 đồng giá mua và giá bán so với cùng thời điểm phiên trước.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối

Techcombank đóng cửa ngày 27/10 ở mốc 25.636 - 26.036 đồng/USD (mua vào và bán ra), tăng 6 đồng chiều mua nhưng giảm 4 đồng giá bán so với mở phiên. ACB giảm giá mua vào và bán ra 10 đồng, tương ứng với mức giá 25.650 đồng/USD mua vào và 26.010 đồng/USD bán ra vào cuối ngày 27/10.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VND hiện giao dịch quanh mức 25.610 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.020 đồng/USD, giảm 20 đồng mua vào và bán ra so với thời điểm sáng cùng ngày.

Tỷ giá USD hôm nay cùng các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Vietcombank

USD vẫn nhận được các sự hỗ trợ

Đồng USD nhận được sự hỗ trợ từ các chỉ báo kinh tế Mỹ cho thấy nền kinh tế vẫn duy trì sức chống chịu tương đối tốt, bất chấp những yếu tố bất lợi, trong đó có lạm phát gia tăng. Tuy nhiên, đồng bạc xanh đã chịu áp lực bán trong tuần trước, khi làn sóng bán tháo trên thị trường do nhóm cổ phiếu công nghệ dẫn dắt, làm gia tăng tâm lý thận trọng của giới đầu tư.

5 Ngân hàng Trung ương lớn sẽ công bố các quyết định chính sách tiền tệ vào cuối tuần này. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) được dự báo giữ nguyên lãi suất, bất chấp những áp lực lạm phát vẫn hiện hữu. Dù thị trường đang nghiêng về khả năng các ngân hàng Trung ương tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ, vẫn có những yếu tố cho thấy lãi suất trong thời gian tới có thể không tăng mạnh như kỳ vọng hiện nay.

Trong tuần này, RBNZ được đánh giá là một trong những ngân hàng Trung ương có khả năng tăng lãi suất cao nhất. Tại Canada, BoC đang chịu áp lực nâng lãi suất lên 2,5% sau khi số liệu lạm phát mới nhất vượt dự báo, khiến kỳ vọng về một đợt tăng lãi suất trong tháng 10 gia tăng. Dù vậy, những dấu hiệu suy yếu của thị trường lao động cùng đà tăng của lợi suất trái phiếu có thể khiến ngân hàng Trung ương này thận trọng hơn trước khi đưa ra quyết định.

Fed được dự báo sẽ giữ nguyên lãi suất điều hành trong khoảng 3,75% - 4% tại cuộc họp ngày thứ Tư, sau đợt tăng lãi suất trong tháng 9. Tuy nhiên, thị trường vẫn đặt cược vào khả năng Fed tiếp tục nâng lãi suất trong tháng 12. Tương tự, ECB được dự báo sẽ giữ nguyên lãi suất tiền gửi ở mức 2,5% vào thứ năm, trong khi tháng 12 được xem là thời điểm có khả năng diễn ra đợt tăng lãi suất tiếp theo.