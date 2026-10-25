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Tỷ giá USD hôm nay 25/10: Tỷ giá trung tâm giao dịch ở mức 25.627 đồng/USD

Chủ Nhật, 05:00, 25/10/2026
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VOV.VN - Tỷ giá USD hôm nay, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước tăng, đạt 25.627 đồng/USD. Trong khi đó, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại được phép giao dịch trong khoảng 24.345 - 26.908 VND/USD.

Diễn biến Tỷ giá USD hôm nay

Tỷ giá USD hôm nay, cuối ngày 24/10, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước ổn định mức 25.627 VND/USD so với phiên liền trước. Với biên độ ±5%, tỷ giá USD được phép giao dịch trong khoảng 24.345 - 26.908 VND/USD. Chỉ số USD Index (DXY) dao động quanh 101,75 điểm.

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Cùng thời điểm, Vietcombank niêm yết tỷ giá USD ở mức 25.610 VND/USD mua vào và 26.020 VND/USD bán ra, ổn định so với phiên liền trước. Cùng giao dịch ở mức 25.640 - 26.020 VND/USD (mua vào - bán ra), BIDV không thay đổi ở cả chiều mua và bán ngoại tệ này so với phiên liền trước.

Techcombank giao dịch quanh mốc 25.643 - 26.043 đồng/USD (mua vào và bán ra).

Ngân hàng MB Bank hiện giao dịch 26.045 - 26.430 đồng/USD (mua vào và bán ra).

Ngân hàng ACB hiện giao dịch 26.040 - 26.454 đồng/USD (mua vào và bán ra).

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VNĐ hiện giao dịch quanh mức 25.610 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.020 đồng/USD, giảm 390 đồng ở chiều mua vào và giảm 60 đồng ở chiều bán ra so với phiên liền kề trước đó.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

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Dự báo xu hướng tỷ giá USD và thị trường quốc tế

Trên thị trường quốc tế, đồng USD có diễn biến trái chiều trước những bất ổn về địa chính trị và triển vọng chính sách tiền tệ Mỹ. Hiện chỉ số USD Index (DXY) dao động quanh 101,79 điểm.

Đồng USD tăng so với Euro nhưng suy yếu trước một số đồng tiền trú ẩn khác, trong đó có Franc Thụy Sĩ. Đồng Euro tiếp tục chịu sức ép từ những bất ổn chính trị và lo ngại về tình hình tài khóa tại Pháp. Thị trường ngoại hối hướng sự chú ý tới loạt dữ liệu kinh tế Mỹ, đặc biệt là chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) sơ bộ tháng 10 và chỉ số niềm tin người tiêu dùng.

Các công ty chứng khoán (như MBS) trước đó dự báo tỷ giá USD/VND có xu hướng tiệm cận vùng 26.800 – 27.000 đồng/USD về giai đoạn cuối năm 2026 do tác động từ sức mạnh đồng USD toàn cầu.

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Tỷ giá USD thế giới, đồng USD có diễn biến trái chiều trước những bất ổn về địa chính trị và triển vọng chính sách tiền tệ Mỹ

Theo nhóm phân tích Chứng khoán Yuanta, nhiều đồng tiền chủ chốt phục hồi khi USD suy yếu. Đồng bảng Anh được hỗ trợ bởi kỳ vọng chính sách tiền tệ tương đối thận trọng của Ngân hàng Trung ương Anh (BoE), trong khi đồng yên Nhật phục hồi nhẹ, nhưng vẫn chịu sức ép từ chênh lệch lãi suất với Mỹ và những bất định về lộ trình tăng lãi suất của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ). Đối với đồng Euro, triển vọng phục hồi vẫn chịu ảnh hưởng bởi bất ổn tài khóa tại Pháp.

PV/VOV.VN
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