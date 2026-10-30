Tỷ giá USD hôm nay 30/10: Tỷ giá trung tâm ở mức 25.637 đồng/USD

Diễn biến tỷ giá trung tâm và giá USD tại các ngân hàng sáng 30/10

Tỷ giá USD hôm nay, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước sáng 30/10 ở mức 25.637 VND, trong khi giá bán USD tại các ngân hàng thương mại lớn chủ yếu giảm nhẹ, mức giá bán ra cao nhất được ghi nhận là 26.044 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) đạt 101,64 điểm.

Đầu giờ sáng 30/10, Ngân hàng Vietcombank niêm yết 25.640 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.020 đồng/USD, tăng 30 đồng/USD ở chiều mua và giữ nguyên giá bán ra so với cuối phiên giao dịch liền trước. Ngân hàng BIDV sáng 30/10 niêm yết tại 25.635 đồng/USD mua vào và bán ra 26.015 đồng/USD, giảm 10 đồng/USD ở chiều mua và bán ra so với phiên trước.

Techcombank mở cửa ngày 30/10 ở mức 25.551 - 26.076 đồng/USD (mua vào và bán ra). ACB có giá 25.630 đồng/USD mua vào và giữ nguyên giá mức 25.990 đồng/USD ở chiều bán ra.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VND hiện giao dịch quanh mức 25.640 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.020 đồng/USD.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh trong giỏ thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Vietcombank

Diễn biến tỷ giá trung tâm và giá USD tại các ngân hàng chiều ngày 29/10

Tỷ giá USD chiều 29/10, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước ở mức 25.644 VND/USD, ổn định so với phiên liền trước. Chỉ số USD Index (DXY) dao động quanh 102 điểm

Chiều 29/10, Vietcombank niêm yết tỷ giá USD hôm nay ở mức 25.610 VND/USD mua vào và 26.020 VND/USD bán ra, giảm 20 đồng so với phiên liền trước.

Cùng thời điểm, BIDV đã điều chỉnh giảm 20 đồng với cả chiều mua và bán ngoại tệ này so với phiên liền trước. Hiện giao dịch ở mức 25.645 - 26.025 VND/USD (mua vào - bán ra).

Tỷ giá trung tâm ngân hàng nhà nước chiều 29/10 ổn định ở mức 25.644 đồng/USD

Techcombank giao dịch quanh mốc 25.631 - 26.025 đồng/USD (mua vào và bán ra), giảm 15 đồng giá mua và giảm 17 đồng ở chiều bán ra.

ACB niêm yết USD ở mức 25.610 đồng/USD chiều mua vào, và 26.000 đồng/USD bán ra. Mức bán và mua vào cùng giảm 30 đồng so với bảng giá của phiên liền trước.

Khác với diễn biến giằng co tại hệ thống ngân hàng, thị trường USD “chợ đen” sáng nay ghi nhận xu hướng đi ngang tuyệt đối. Giá mua vào và bán ra không thay đổi so với chốt phiên 28/10, tiếp tục duy trì giao dịch ở ngưỡng 26.030 VND/USD (mua vào) và 26.080 VND/USD (bán ra).

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

Trên thị trường quốc tế, chỉ số US Dollar Index (DXY) – thước đo sức mạnh đồng bạc xanh so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt – dao động sát ngưỡng 102 điểm trong phiên chiều thứ Năm (29/10), nối dài trạng thái suy yếu từ phiên trước.

Fed giữ nguyên lãi suất: Quyết định không điều chỉnh lãi suất trong kỳ họp vừa qua của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) diễn ra đúng như dự báo, tuy nhiên cơ quan này lại không đưa ra tín hiệu rõ ràng về chu kỳ điều hành tiếp theo. Chủ tịch Fed Kevin Warsh đề xuất phương án giảm số kỳ họp lãi suất thường niên từ 8 xuống còn 6 kỳ, bổ sung thêm biến số mới khiến giới đầu tư thận trọng.

Đáng chú ý, Thống đốc Lisa Cook và Chủ tịch Fed Cleveland Beth Hammack đã bỏ phiếu phản đối để ủng hộ việc nâng ngay 25 điểm cơ bản, củng cố kỳ vọng thị trường về một đợt tăng lãi suất vào cuộc họp tháng 12 tới. Giới tài chính hiện dồn toàn bộ sự chú ý vào chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ sắp công bố. Ngoài ra, các quyết định chính sách tiền tệ từ Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) cũng đang được bám sát, với kịch bản được dự báo rộng rãi là giữ nguyên lãi suất điều hành.