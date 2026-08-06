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Vĩnh Long kiểm tra phát hiện 17 trường hợp kinh doanh vàng, bạc, đá quý vi phạm

Thứ Năm, 14:55, 06/08/2026
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VOV.VN - Các hành vi vi phạm chủ yếu gồm kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ có nhãn hàng hóa ghi không đúng các nội dung bắt buộc theo quy định; kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ; buôn bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu.

Các ngành chức năng tỉnh Vĩnh Long vừa kiểm tra 21 doanh nghiệp, tiệm vàng quy mô lớn cùng các cơ sở kinh doanh kim cương, đá quý và hàng trang sức trên địa bàn tỉnh. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 17 trường hợp có vi phạm.

Cơ quan chức năng đã xử lý 6 trường hợp vi phạm, với tổng số tiền xử phạt 90,5 triệu đồng. Tang vật vi phạm bị tạm giữ gồm 22 nhẫn vàng, trị giá hơn 301,7 triệu đồng. Hiện còn 11 trường hợp đang được tiếp tục xác minh, hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định.

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Chi cục QLTT Vĩnh Long phối hợp các lực lượng chức năng kiểm tra DN kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ trên địa bàn - Ảnh: CACC

Đối với một số doanh nghiệp từng được dư luận phản ánh về việc hẹn người dân từ 3 - 6 tháng mới thu mua lại kim cương, đá quý do thiếu vốn, qua kiểm tra cho thấy các doanh nghiệp này hiện đã chủ động được nguồn tài chính. Hoạt động mua bán, thu mua kim cương, đá quý đã trở lại bình thường và được thực hiện theo giá thị trường.

Trong thời gian tới, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Vĩnh Long sẽ tiếp tục tăng cường công tác quản lý địa bàn, đẩy mạnh kiểm tra, kiểm soát thị trường nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh vàng và trang sức. Đồng thời, đơn vị sẽ kết hợp tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật thông qua công tác kiểm tra và xử lý vi phạm, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân kinh doanh vàng, trang sức.

Bên cạnh đó, lực lượng quản lý thị trường sẽ thường xuyên rà soát, cập nhật danh sách các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh vàng trên địa bàn; theo dõi sát diễn biến thị trường, giá cả và tình hình hoạt động của các cơ sở kinh doanh. Trọng tâm là kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi như không mua lại hoặc mua lại nhỏ giọt sản phẩm do chính cơ sở đã bán, không niêm yết giá hoặc niêm yết giá không đúng quy định, kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ và hàng giả mạo nhãn hiệu.

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Vì sao nhiều cửa hàng kinh doanh vàng ở TP.HCM đóng cửa?

VOV.VN - Trong bối cảnh giá vàng liên tục biến động và nhiều thông tin liên quan đến thị trường vàng, kim cương được dư luận quan tâm, không khí giao dịch TP.HCM khá trầm lắng. Nhiều cửa hàng kinh doanh đóng cửa, lượng khách đến mua bán không nhiều.

Nhật Trường/VOV-ĐBSCL
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