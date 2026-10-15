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Xuất khẩu dầu thô của Trung Đông lại giảm mạnh vì căng thẳng leo thang

Thứ Năm, 05:55, 15/10/2026
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VOV.VN - Trong bối cảnh căng thẳng leo thang trở lại, hoạt động xuất khẩu dầu thô của khu vực Trung Đông - trung tâm năng lượng của thế giới đang lao dốc nghiêm trọng. Có thời điểm, xuất khẩu dầu thô của khu vực giảm mạnh, chỉ còn chưa đầy 1/3 so với giai đoạn trước.

Cụ thể, dữ liệu phân tích hàng hải của hãng Kpler hôm qua cho biết, trong ngày 11/10, xuất khẩu dầu thô của khu vực Trung Đông, bao gồm cả tuyến qua eo biển Hormuz - vịnh Ba Tư và tuyến qua eo biển Bab el-Mandab - biển Đỏ, chỉ đạt 6,7 triệu thùng dầu thô, chưa bằng 1/3 của mức 21,1 triệu thùng ngày 8/10. Tình hình có cải thiện đôi chút trong ngày 12/10 với 10,4 triệu thùng được xuất cảng. Tuy nhiên, sang ngày tiếp theo (13/10), lượng dầu giao dịch lại quay đầu giảm, chỉ còn 8,3 triệu thùng.

xuat khau dau tho cua trung Dong lai giam manh vi cang thang leo thang hinh anh 1
Ảnh minh hoạ (Theo Reuters)

Trước khi xung đột bùng phát, xuất khẩu dầu thô của Trung Đông đạt trung bình khoảng 23,3 triệu thùng mỗi ngày. Kpler cũng như giới phân tích kinh tế cho rằng xuất khẩu dầu thô của Trung Đông suy giảm, là do bất ổn đang leo thang trở lại trong khu vực. Trong tuần từ 5-12/10, eo biển Hormuz ghi nhận tới 14 cuộc tấn công nhắm vào các tàu thương mại, trong đó có tàu dầu, là mức cao nhất kể từ đầu chiến sự (28/2/2026). Đồng thời, tại khu vực biển Đỏ, lực lượng Houthi ở Yemen đẩy mạnh tập kích tên lửa và UAV nhắm vào các mục tiêu dân sự cũng như hạ tầng dầu khí của Saudi Arabia - một trong 3 nhà khai thác và xuất khẩu dầu thô lớn nhất thế giới.

Hệ quả tiếp theo của chuỗi bất ổn là giá dầu thô thế giới liên tục tăng cao, hiện đạt gần 107 USD/thùng đối với dầu Brent biển Bắc và hơn 94 USD/thùng đối với dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI).

Bá Thi/VOV-Cairo
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