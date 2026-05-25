中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tàu chở dầu thô đầu tiên của Nhật Bản đi qua Eo biển Hormuz trở về nước

Thứ Hai, 11:31, 25/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hôm nay (25/5), tàu chở dầu thô cỡ lớn do một công ty của Nhật Bản quản lý đã đi qua Eo biển Hormuz và trở về nước. Đây là lần đầu tiên một tàu chở dầu có liên quan đến Nhật Bản được xác nhận đi qua khu vực này kể từ khi tuyến hàng hải này bị phong tỏa do tình hình Trung Đông xấu đi.

Tàu chở dầu thô mang tên “Idemitsu Maru” - chở 2 triệu thùng dầu thô - đã đi qua khu vực Eo biển Hormuz và dự kiến cập cảng tại thành phố Chita, tỉnh Aichi, miền Trung Nhật Bản vào trưa nay (25/5, giờ địa phương), theo truyền thông Nhật Bản. Đây là tàu treo cờ Panama nhưng thuộc sở hữu của một công ty con của Tập đoàn Idemitsu Kosan (Nhật Bản), đồng thời là tàu đầu tiên do một công ty Nhật Bản quản lý đi qua Eo biển Hormuz kể từ khi tuyến đường biển chiến lược này bị phong tỏa trên thực tế. Trên tàu có ba thành viên thủy thủ đoàn là người Nhật Bản, và tất cả những người này được xác nhận đều khỏe mạnh.

tau cho dau tho dau tien cua nhat ban di qua eo bien hormuz tro ve nuoc hinh anh 1
“Idemitsu Maru” là tàu đầu tiên có liên quan đến Nhật Bản đi qua Eo biển Hormuz và trở về nước kể từ sau khi tình hình tại Trung Đông căng thẳng. Ảnh: NHK.

Tàu “Idemitsu Maru” đã bốc dầu tại Saudi Arabia từ đầu tháng 3, neo đậu ngoài khơi Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), và chính thức bắt đầu hành trình trở về Nhật Bản từ tối 27/4 sau khi được phía Iran cấp phép.

Theo Tập đoàn Idemitsu Kosan, toàn bộ 2 triệu thùng dầu thô này sẽ được tinh chế thành các sản phẩm dầu mỏ tại một nhà máy lọc dầu của công ty con thuộc tập đoàn, đặt tại thành phố Chita, tỉnh Aichi. Trong khi đó, theo các nguồn tin từ Chính phủ Nhật Bản, nước này đã triển khai các nỗ lực đàm phán ngoại giao và không phải trả bất kỳ khoản phí quá cảnh nào cho Iran để con tàu được lưu thông an toàn.

Được biết, sau chuyến đi thành công của tàu “Idemitsu Maru”, tàu chở dầu thứ hai có liên quan đến Nhật Bản do Tập đoàn Eneos quản lý - chở 1,2 triệu thùng dầu từ Kuwait và 700.000 thùng từ UAE - cũng đã tiếp tục vượt qua Eo biển Hormuz vào giữa tháng 5 và dự kiến cập cảng Nhật Bản vào đầu tháng 6.

Theo đánh giá của các chuyên gia, việc khơi thông tuyến hàng hải quan trọng tại Eo biển Hormuz có ý nghĩa sống còn đối với chiến lược an ninh năng lượng của Nhật Bản - quốc gia hiện phụ thuộc hơn 90% lượng dầu thô nhập khẩu từ Trung Đông.

Hiện nay, Chính phủ Nhật Bản đang nỗ lực triển khai nhiều biện pháp nhằm đa dạng hóa nguồn cung, bao gồm nhập khẩu dầu từ Mỹ, Đông Nam Á và một số khu vực khác, đồng thời duy trì kho dự trữ dầu chiến lược đủ dùng trong nhiều tháng nhằm ứng phó với các cú sốc nguồn cung. Ngoài ra, Nhật Bản cũng thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo và khởi động lại một số nhà máy điện hạt nhân nhằm giảm phụ thuộc vào dầu mỏ trong dài hạn.

ban do Iran, eo bien Hormuz, vinh Ba Tu, vinh Oman -axios.jpg

Chiến lược giúp Iran đối phó hiệu quả với Mỹ

VOV.VN - Bị áp đảo về quân sự, Iran đã triển khai chiến lược mang tên “cưỡng ép tam giác”, còn được gọi là “cưỡng ép gián tiếp”, thông qua việc tấn công các quốc gia vùng Vịnh và đe dọa đóng cửa Eo biển Hormuz. Chiến lược này đã khiến Mỹ gặp nhiều khó khăn trong ứng phó suốt thời gian qua.

Ngọc Huân/VOV-Tokyo
Tag: Tàu chở dầu Nhật Bản quá cảnh Hormuz
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Iran dọa rút khỏi hiệp ước hạt nhân, phá vỡ phong tỏa của Mỹ ở eo biển Hormuz
Iran dọa rút khỏi hiệp ước hạt nhân, phá vỡ phong tỏa của Mỹ ở eo biển Hormuz

VOV.VN - Người phát ngôn Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Ibrahim Al-Fiqar cảnh báo nếu eo biển Hormuz bị tấn công, lực lượng của Tehran sẽ phá vỡ “vòng vây phong tỏa hải quân” mà Mỹ áp đặt đối với các cảng biển của Iran.

Iran dọa rút khỏi hiệp ước hạt nhân, phá vỡ phong tỏa của Mỹ ở eo biển Hormuz

Iran dọa rút khỏi hiệp ước hạt nhân, phá vỡ phong tỏa của Mỹ ở eo biển Hormuz

VOV.VN - Người phát ngôn Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Ibrahim Al-Fiqar cảnh báo nếu eo biển Hormuz bị tấn công, lực lượng của Tehran sẽ phá vỡ “vòng vây phong tỏa hải quân” mà Mỹ áp đặt đối với các cảng biển của Iran.

Khoảng 40 quốc gia chuẩn bị hỗ trợ khôi phục lưu thông tại eo biển Hormuz
Khoảng 40 quốc gia chuẩn bị hỗ trợ khôi phục lưu thông tại eo biển Hormuz

VOV.VN - Anh và khoảng 40 quốc gia đang chuẩn bị một chiến dịch rà phá thủy lôi và bảo đảm an toàn hàng hải tại eo biển Hormuz sau khi đạt được thỏa thuận giữa Mỹ và Iran. Hoạt động này nhằm hỗ trợ khôi phục lưu thông thương mại qua tuyến vận tải năng lượng quan trọng bậc nhất thế giới.

Khoảng 40 quốc gia chuẩn bị hỗ trợ khôi phục lưu thông tại eo biển Hormuz

Khoảng 40 quốc gia chuẩn bị hỗ trợ khôi phục lưu thông tại eo biển Hormuz

VOV.VN - Anh và khoảng 40 quốc gia đang chuẩn bị một chiến dịch rà phá thủy lôi và bảo đảm an toàn hàng hải tại eo biển Hormuz sau khi đạt được thỏa thuận giữa Mỹ và Iran. Hoạt động này nhằm hỗ trợ khôi phục lưu thông thương mại qua tuyến vận tải năng lượng quan trọng bậc nhất thế giới.

Iran ra điều kiện, yêu cầu Mỹ bồi thường thiệt hại chiến tranh và rút quân
Iran ra điều kiện, yêu cầu Mỹ bồi thường thiệt hại chiến tranh và rút quân

VOV.VN - Đề xuất hòa bình mới nhất của Iran gửi tới Mỹ bao gồm việc chấm dứt các hành động thù địch trên tất cả các mặt trận, bao gồm cả Lebanon, việc rút quân Mỹ khỏi các khu vực gần Iran và bồi thường cho những thiệt hại do cuộc chiến tranh của Mỹ và Israel gây ra - truyền thông nhà nước Iran đưa tin hôm 19/5.

Iran ra điều kiện, yêu cầu Mỹ bồi thường thiệt hại chiến tranh và rút quân

Iran ra điều kiện, yêu cầu Mỹ bồi thường thiệt hại chiến tranh và rút quân

VOV.VN - Đề xuất hòa bình mới nhất của Iran gửi tới Mỹ bao gồm việc chấm dứt các hành động thù địch trên tất cả các mặt trận, bao gồm cả Lebanon, việc rút quân Mỹ khỏi các khu vực gần Iran và bồi thường cho những thiệt hại do cuộc chiến tranh của Mỹ và Israel gây ra - truyền thông nhà nước Iran đưa tin hôm 19/5.

2 tàu hàng của Mỹ đi qua eo biển Hormuz; UAE cảnh báo khẩn về tên lửa
2 tàu hàng của Mỹ đi qua eo biển Hormuz; UAE cảnh báo khẩn về tên lửa

VOV.VN - Bộ tư lệnh Trung tâm của quân đội Mỹ sáng 4/5 cho biết, 2 tàu thương mại mang cờ Mỹ đã đi qua eo biển Hormuz. Trong khi đó, UAE cảnh báo khẩn về tên lửa Iran sau khi cáo buộc UAV Iran tấn công tàu chở dầu của họ.

2 tàu hàng của Mỹ đi qua eo biển Hormuz; UAE cảnh báo khẩn về tên lửa

2 tàu hàng của Mỹ đi qua eo biển Hormuz; UAE cảnh báo khẩn về tên lửa

VOV.VN - Bộ tư lệnh Trung tâm của quân đội Mỹ sáng 4/5 cho biết, 2 tàu thương mại mang cờ Mỹ đã đi qua eo biển Hormuz. Trong khi đó, UAE cảnh báo khẩn về tên lửa Iran sau khi cáo buộc UAV Iran tấn công tàu chở dầu của họ.

Những lần ông Trump dọa đánh Iran rồi quyết định hủy vào phút chót
Những lần ông Trump dọa đánh Iran rồi quyết định hủy vào phút chót

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Trump đã đặt ra nhiều hạn chót để Iran đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến sự. Khi đến hạn, ông Trump lại hủy lệnh tấn công và gia hạn đình chiến. Giới phê bình gọi ông là tổng thống TACO (hàm ý vào phút chót, ông luôn rút lui). Khả năng cao, ông sẽ tiếp tục như vậy do đang gặp muôn vàn khó khăn.

Những lần ông Trump dọa đánh Iran rồi quyết định hủy vào phút chót

Những lần ông Trump dọa đánh Iran rồi quyết định hủy vào phút chót

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Trump đã đặt ra nhiều hạn chót để Iran đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến sự. Khi đến hạn, ông Trump lại hủy lệnh tấn công và gia hạn đình chiến. Giới phê bình gọi ông là tổng thống TACO (hàm ý vào phút chót, ông luôn rút lui). Khả năng cao, ông sẽ tiếp tục như vậy do đang gặp muôn vàn khó khăn.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ