Tàu chở dầu thô đầu tiên của Nhật Bản đi qua Eo biển Hormuz trở về nước

Tàu chở dầu thô mang tên “Idemitsu Maru” - chở 2 triệu thùng dầu thô - đã đi qua khu vực Eo biển Hormuz và dự kiến cập cảng tại thành phố Chita, tỉnh Aichi, miền Trung Nhật Bản vào trưa nay (25/5, giờ địa phương), theo truyền thông Nhật Bản. Đây là tàu treo cờ Panama nhưng thuộc sở hữu của một công ty con của Tập đoàn Idemitsu Kosan (Nhật Bản), đồng thời là tàu đầu tiên do một công ty Nhật Bản quản lý đi qua Eo biển Hormuz kể từ khi tuyến đường biển chiến lược này bị phong tỏa trên thực tế. Trên tàu có ba thành viên thủy thủ đoàn là người Nhật Bản, và tất cả những người này được xác nhận đều khỏe mạnh.

“Idemitsu Maru” là tàu đầu tiên có liên quan đến Nhật Bản đi qua Eo biển Hormuz và trở về nước kể từ sau khi tình hình tại Trung Đông căng thẳng. Ảnh: NHK.

Tàu “Idemitsu Maru” đã bốc dầu tại Saudi Arabia từ đầu tháng 3, neo đậu ngoài khơi Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), và chính thức bắt đầu hành trình trở về Nhật Bản từ tối 27/4 sau khi được phía Iran cấp phép.

Theo Tập đoàn Idemitsu Kosan, toàn bộ 2 triệu thùng dầu thô này sẽ được tinh chế thành các sản phẩm dầu mỏ tại một nhà máy lọc dầu của công ty con thuộc tập đoàn, đặt tại thành phố Chita, tỉnh Aichi. Trong khi đó, theo các nguồn tin từ Chính phủ Nhật Bản, nước này đã triển khai các nỗ lực đàm phán ngoại giao và không phải trả bất kỳ khoản phí quá cảnh nào cho Iran để con tàu được lưu thông an toàn.

Được biết, sau chuyến đi thành công của tàu “Idemitsu Maru”, tàu chở dầu thứ hai có liên quan đến Nhật Bản do Tập đoàn Eneos quản lý - chở 1,2 triệu thùng dầu từ Kuwait và 700.000 thùng từ UAE - cũng đã tiếp tục vượt qua Eo biển Hormuz vào giữa tháng 5 và dự kiến cập cảng Nhật Bản vào đầu tháng 6.

Theo đánh giá của các chuyên gia, việc khơi thông tuyến hàng hải quan trọng tại Eo biển Hormuz có ý nghĩa sống còn đối với chiến lược an ninh năng lượng của Nhật Bản - quốc gia hiện phụ thuộc hơn 90% lượng dầu thô nhập khẩu từ Trung Đông.

Hiện nay, Chính phủ Nhật Bản đang nỗ lực triển khai nhiều biện pháp nhằm đa dạng hóa nguồn cung, bao gồm nhập khẩu dầu từ Mỹ, Đông Nam Á và một số khu vực khác, đồng thời duy trì kho dự trữ dầu chiến lược đủ dùng trong nhiều tháng nhằm ứng phó với các cú sốc nguồn cung. Ngoài ra, Nhật Bản cũng thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo và khởi động lại một số nhà máy điện hạt nhân nhằm giảm phụ thuộc vào dầu mỏ trong dài hạn.