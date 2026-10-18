Quảng Ngãi đóng cầu Trà Khúc 1, phân luồng giao thông

Trước thời điểm cầu Trà Khúc 1 cũ chính thức dừng lưu thông, nhiều người dân tìm đến hai đầu cầu chụp ảnh, quay phim lưu niệm với công trình đã gắn bó với đô thị Quảng Ngãi hơn 60 năm. Sau khi đóng cầu, đơn vị thi công triển khai xây dựng mố M2, làm đường công vụ phục vụ khoan cọc nhồi trụ T7, đồng thời đào đường để thi công hầm chui trên đường Tôn Đức Thắng.

Để bảo đảm giao thông trong thời gian thi công, chủ đầu tư phối hợp với chính quyền các phường Nghĩa Lộ, Trương Quang Trọng, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi và Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi tổ chức phân luồng, điều tiết phương tiện. Người dân được khuyến cáo chú ý hệ thống biển báo và hướng dẫn của lực lượng chức năng khi thay đổi lộ trình.

Theo phương án tổ chức giao thông, người dân di chuyển giữa khu vực vòng xoay Sơn Tịnh ở bờ bắc sông Trà Khúc, phường Trương Quang Trọng, và vòng xoay phía bờ nam, phường Nghĩa Lộ, có thể lựa chọn cầu Trà Khúc 2 hoặc cầu Thạch Bích.

Tỉnh Quảng Ngãi đóng cầu Trà Khúc 1 cũ.

Với hướng qua cầu Thạch Bích, phương tiện từ đường Nguyễn Văn Linh rẽ phải vào đường Võ Nguyên Giáp (Quốc lộ 24B), sau đó rẽ trái vào đường dẫn cầu Thạch Bích. Qua cầu, phương tiện đi thẳng đến đường Chu Văn An, rẽ trái vào đường Hai Bà Trưng rồi rẽ phải vào đường Quang Trung để đến khu vực bờ nam. Chiều ngược lại đi theo lộ trình tương ứng.

Với hướng qua cầu Trà Khúc 2, từ đường Nguyễn Văn Linh, phương tiện rẽ trái vào đường Võ Nguyên Giáp, sau đó rẽ phải vào đường tránh Quốc lộ 1 để qua cầu. Đến bờ nam, phương tiện rẽ phải vào đường Bà Triệu, tiếp tục rẽ trái vào đường Quang Trung.