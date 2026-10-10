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Nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì, 15 người ở Quảng Ngãi nhập viện

Thứ Bảy, 14:55, 10/10/2026
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VOV.VN - Hôm nay (10/10), ngành Y tế tỉnh Quảng Ngãi ghi nhận 15 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm, đang điều trị tại 3 bệnh viện. Các trường hợp này có triệu chứng đau bụng, nôn ói, tiêu chảy và được xác định có liên quan đến việc ăn bánh mì tại một cơ sở trên địa bàn phường Cẩm Thành.

Theo thông tin ban đầu từ ngành Y tế tỉnh Quảng Ngãi, từ 1h sáng đến trưa 10/10, Bệnh viện Đa khoa khu vực Sơn Tịnh và Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi và một số cơ sở y tế tiếp nhận các bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm đến cấp cứu và điều trị. Các bệnh nhân có biểu hiện đau bụng, nôn ói, tiêu chảy. Một số trường hợp đau bụng nhiều, nôn ói và tiêu chảy liên tục nên phải nhập viện điều trị.

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Tiến sĩ, Bác sĩ Huỳnh Giới, Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Đa khoa tư nhân Phúc Hưng thăm khám, điều trị các bệnh nhân nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm.

Qua ghi nhận ban đầu, các trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm xuất hiện sau khi ăn bánh mì tại một cơ sở trên đường Quang Trung, phường Cẩm Thành.

Hiện ngành Y tế tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo bộ phận chuyên môn phối hợp với chính quyền địa phương điều tra, xác minh cơ sở cung cấp bánh mì và làm rõ nguyên nhân vụ việc. Các bệnh viện được yêu cầu lấy mẫu bệnh phẩm; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi phối hợp xét nghiệm xác định tác nhân gây bệnh.

Trưa nay (10/10), bác sĩ Phan Minh Đan, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi cho biết, 15 trường hợp nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm hiện mới là con số thống kê sơ bộ. Số người nghi ngộ độc thực phẩm có thể tiếp tục thay đổi trong quá trình điều tra. Nguyên nhân vụ việc chưa được kết luận, cần chờ kết quả xét nghiệm và xác minh các yếu tố liên quan.

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Mưa lớn gây ngập cục bộ tại nhiều khu dân cư ở Quảng Ngãi

VOV.VN - Mưa lớn kéo dài làm một số khu dân cư, tuyến đường tại xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi bị ngập cục bộ. Chính quyền địa phương đã tiến hành giăng dây, cắm biển cảnh báo tại các điểm ngập sâu, bố trí lực lượng túc trực, sẵn sàng hỗ trợ người dân.

Thanh Thắng/VOV-Miền Trung
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