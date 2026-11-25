TP.HCM là cửa ngõ lớn nhất cả nước về vận tải hàng hóa, có 70-75% lượng hàng hóa qua cảng biển với khoảng 13,9 triệu TEU/năm. Trong đó, Cụm cảng Cái Mép - Thị Vải có vị thế quốc tế, cảng Cái Mép xếp thứ 11 thế giới. Tuy nhiên, lợi thế về vị trí, hạ tầng và nguồn hàng chưa tự động hình thành năng lực của một trung tâm logistics quốc tế.

Đại biểu trao đổi tại tọa đàm (Ảnh: Lệ Hằng)

Phát biểu tại tọa đàm, ông Lê Văn Danh, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM cho biết, Sở đang tập trung nghiên cứu, lựa chọn mô hình phát triển trung tâm dịch vụ logistics quốc tế phù hợp với không gian kinh tế mới, làm cơ sở xây dựng đề án trình UBND TP.HCM. Thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng dịch vụ logistics hằng năm đạt 12-14%, giảm chi phí logistics, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển hạ tầng, nguồn nhân lực và tăng cường hợp tác quốc tế.

Ông Lê Văn Danh, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM (Ảnh: Lệ Hằng)

Ở góc độ doanh nghiệp, bà Đặng Minh Phương - Chủ tịch Hiệp hội Logistics và Cảng biển TP.HCM cho rằng, điều kiện tiên quyết để trở thành trung tâm dịch vụ logistics quốc tế là phải thu hút được nguồn hàng quốc tế.

Thành phố cần định vị Trung tâm dịch vụ logistics quốc tế không chỉ là một tập hợp công trình hạ tầng mà là hệ sinh thái dịch vụ giá trị gia tăng toàn diện và trung tâm điều phối dòng chảy hàng hóa - thương mại - tài chính của khu vực.

Bà Đặng Minh Phương - Chủ tịch Hiệp hội Logistics và Cảng biển TP.HCM (Ảnh: Lệ Hằng)

Tuy nhiên, hiện nay, khó khăn, thách thức của ngành logistics thành phố là chi phí tăng cao và giá không ổn định. Nguyên nhân là 80% hàng hóa vận chuyển bằng đường bộ và mức độ tự động hóa vận hành kho bãi của Việt Nam còn rất thấp - chỉ 40%, trong khi Singapore là 90%.

Theo bà Phương, Thành phố cần đẩy mạnh hoàn thiện kết nối giao thông và đẩy nhanh xây dựng Cảng Trung chuyển quốc tế Cần Giờ: “Việc đẩy nhanh xây dựng Cảng trung chuyển Quốc tế Cần Giờ là rất cần thiết, vì nó nằm trong chuỗi hoạt động trung tâm logistics quốc tế của TP.HCM. Về hạ tầng cần ưu tiên dòng vốn ưu tiên vốn, đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông đa phương thức, đặc biệt là đường thủy nội địa, đường sắt chuyên dụng và các tuyến vành đai kết nối vào các cảng và khu công nghiệp”.