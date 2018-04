Cứu tàu cá cùng 7 ngư gặp nạn về bờ an toàn

Vào lúc 16h ngày 8/4, sau 1 ngày, 1 đêm gặp nạn trên biển, tàu cá của ngư dân xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An, đã được Bộ đội Biên phòng Nghệ An cứu và lai dắt vào bờ an toàn.

Trước đó, hôm qua (7/4), tàu cá NA 95093 TS do ông Lê Văn Hòa trú xã Sơn Hải huyện Quỳnh Lưu, làm thuyền trưởng, đang đánh bắt ở vùng biển cách Cửa Lò 55 hải lý thì đề nghị cứu nạn khẩn cấp khi tàu có 7 thuyền viên đang trôi dạt trên biển.

Tàu cứu nạn của Bộ đội Biên phòng Nghệ An lai dắt tàu cá bị nạn vào bờ.

Nhận được tin báo, Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã liên lạc và cử ngay tàu BP 06-19-01 ứng cứu. Được biết con tàu gặp nạn do gặp phải sóng to, gió lớn làm tàu mất lái, hỏng máy, trôi tự do trên biển.

Đến 16 giờ chiều nay, lực lượng cứu hộ cứu nạn Biên phòng Nghệ An đã tiếp cận được tàu và lai dắt vào bờ an toàn đồng thời tiếp tế lương thực, chăm sóc y tế cho các thuyền viên và bàn giao cho địa phương tại cảng cá Lạch Quèn, huyện Quỳnh Lưu./.

