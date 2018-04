Dự án Công viên văn hóa Hội An: Doanh nghiệp “vượt rào” quy định

Dự án Công viên văn hóa “Ấn tượng Hội An” do Công ty Cổ phần Đầu tư du lịch và Kinh doanh hội nghị Gami-Hội An làm chủ đầu tư. Dự án này từng bị xử phạt vi phạm trật tự xây dựng. Thế nhưng, chính quyền và ngành chức năng ở tỉnh Quảng Nam, thành phố Hội An lại nhanh chóng cấp phép cho Dự án tiếp tục triển khai “vượt rào”.

Chủ đầu tư xây kè cồn Hến-Hội An.