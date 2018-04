Hơn 100 giáo viên Quảng Bình bị giảm tiền lương hưu

Theo hồ sơ, BHXH tỉnh Quảng Bình đã tính sai lương hưu của 107 giáo viên mầm non ở tỉnh Quảng Bình.

Theo đó, BHXH sẽ điều chỉnh, hạ mức lương hưu của các giáo viên xuống theo cách tính lương đúng và truy thu số tiền đã chi sai. Người bị truy thu cao nhất là 19 triệu đồng, thấp nhất là 5 triệu đồng.

BHXH tỉnh Quảng Bình đã xin lỗi các giáo viên vì tính sai tiền lương hưu.

Hiện, BHXH tỉnh Quảng Bình đã hoàn tất việc điều chỉnh lương, còn việc truy thu đang cân nhắc chọn phương án hợp lý.

Cô Nguyễn Thị Xoan, giáo viên nghỉ hưu, trú ở thôn 3, xã Lộc Ninh, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa bị truy thu gần 19 triệu đồng. Sau khi điều chỉnh, mức lương cô Xoan từ 4,3 triệu đồng xuống còn 2, 8 triệu đồng.

Cô Xoan buồn bã khi nhận mức lương quá thấp.

Cô Nguyễn Thị Chuấn, 60 tuổi, trú ở phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới cho biết, sau 40 năm gắn bó với nghề, hàng tháng cô được nhận mức lương hưu là 3,5 triệu đồng, nay điều chỉnh xuống chỉ còn 3,2 triệu đồng.

"Cùng vào Nhà nước một thời điểm, nhưng người khác có mức lương 5,7- 6 triệu đồng/tháng, trong khi mình quá bèo bọt đi, không đảm bảo đời sống", cô Chuấn bức xúc.

Ông Lê Ngọc Toàn, Trưởng phòng Chế độ BHXH, BHXH tỉnh Quảng Bình cho biết, nguyên nhân dẫn đến sai sót trong việc tính lương hưu của hơn 100 giáo viên mầm non ở tỉnh Quảng Bình là trên sổ BHXH không ghi rõ hoặc ghi không chính xác mức lương hệ số 1,0; mức lương theo tiền lương tối thiểu từng thời kỳ; giáo viên mầm non ngoài biên chế hay giáo viên mầm non trong biên chế.

Khi giải quyết chế độ, cán bộ BHXH hiểu về tiền lương đóng BHXH chưa đúng nên áp dụng cách tính tiền lương bình quân để tính lương hưu không đúng theo Thông tư 59/2015 của Bộ LĐ-TB-XH.

Ông Lê Ngọc Toàn giải thích: "Do trước đây các văn bản hướng dẫn nhiều lúc hiểu chưa rõ ràng, nên cách áp dụng tính lương hưu chưa đúng quy định pháp luật của BHXH. Vừa rồi khi kiểm tra, rà soát lại, phát hiện trong quá trình tính toán bị sai, phải điều chỉnh lại".

Sau khi phát hiện sai sót, BHXH tỉnh Quảng Bình đã chủ động đến nhà từng người để xin lỗi và giải thích cụ thể. Đơn vị cũng đã có văn bản gửi BHXH Việt Nam, đề nghị xin ý kiến Bộ LĐ-TB-XH xem xét điều chỉnh lại cách tính lương hưu, cách truy thu tiền theo hướng không ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của hơn 100 giáo viên này./.

