Kiểm tra, đóng cửa hai cơ sở hành nghề y không phép

Trước đó vào ngày 29/3, Đoàn công tác Sở Y tế Nghệ An do Tiến sĩ Dương Đình Chỉnh - quyền Giám đốc Sở Y tế Nghệ An làm trưởng đoàn đã kiểm tra đột xuất, phát hiện 2 cơ sở hành nghề y dược không phép trên địa bàn huyện Hưng Nguyên. Cụ thể, 2 cơ sở hoạt động không có giấy phép là Phòng chẩn trị Đông Y của Lương y Cao Viết và Quầy bán thuốc tây Số 25 của Chi nhánh Dược phẩm Hưng Nguyên ở xã Hưng Tây.

Thuốc Đông y được phơi tràn lan không đảm bảo vệ sinh.