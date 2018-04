Kinh hãi trước thứ nước màu đỏ của hội tà đạo Thánh Đức Chúa Trời

Liên quan đến vụ việc Tà đạo kinh hoàng như thôi miên từ Hải Phòng đang vươn vòi Bạch Tuộc khắp nơi, PV VTC News tiếp tục được một số nạn nhân khác chia sẻ về những chiêu trò dụ dỗ, lôi kéo của nhóm người thuộc thứ tà đạo khiến con người ta u mê, mất hết lý trí, khiến bao gia đình ly tán, kinh sợ.

Nhiều người tỉnh táo thoát khỏi ''tấm màn ma mị'' do “Hội Thánh Đức Chúa Trời” giăng sẵn, tuy nhiên cũng không ít người lao vào như con thiêu thân, đánh mất chính mình và kéo theo đau khổ cho cả gia đình.

Bí ẩn thứ nước lạ màu đỏ

Chị Nguyễn Thị H.Ng. (SN 1996, thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) cho biết, khoảng giữa năm 2017, khi đang học tại trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh, trong một lần đi chơi cùng nhóm bạn ở công viên Nguyễn Văn Cừ (TP Bắc Ninh), tình cờ chị Ng. được một nhóm thanh niên tiếp cận, làm quen. Nhóm người này hầu hết là sinh viên, trong đó có cả người khoảng 30 tuổi.

Các tín đồ trong "Hội Thánh Đức Chùa Trời" trong một lần ngồi cầu nguyện ở huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng).

Ban đầu, chị Ng. và những người bạn nghĩ họ cùng trang lứa, giao lưu để thêm bạn bớt thù nên không chút đề phòng và vui vẻ kết thân.

Tuy nhiên, sau đó, nhóm bạn mới bắt đầu chia sẻ, tuyên truyền về tổ chức mang danh “Hội Thánh Đức Chúa Trời”. Họ tuyên truyền rằng mọi người do Chúa Trời sinh ra, sống hay chết đều do Chúa Trời quyết định, nếu ai theo hội này thì sẽ được Chúa Trời che chở, gặp nhiều may mắn...

Sau đó, họ mời nhóm chị Ng. đến một ngôi nhà nơi họ thường tụ tập ăn uống. Những đồ ăn đều do họ làm và đặc biệt họ mời chị Ng. và nhóm bạn uống một loại nước màu đỏ và nói nếu uống nước này sẽ được Chúa Trời che chở và gặp may mắn. Tuy nhiên, chị Ng. thấy lạ nên không uống và tìm cách từ chối khéo không dám ăn đồ ăn do họ làm.

''Trong khi đó, một số bạn đã không ngần ngại ăn uống cùng họ. Kể từ đó, không hiểu sao các bạn ấy đã nhanh chóng nhập cuộc với nhóm người này, trở thành những tín đồ ngoan đạo và làm theo những gì họ sai khiến'', chị Ng. thông tin.

Chị Bùi Th.A. (SN 1992, ở Thủy Nguyên, Hải Phòng) từ một người vợ xinh đẹp, ngoan hiền bỗng chốc bỏ chồng, tha con đi theo “Hội Thánh Đức Chúa Trời”.

Cũng từ khi theo nhóm người này, những bạn của chị Ng. bỏ bê việc học hành, mặt mày bơ phờ, mắt lờ đờ như kẻ mất trí. Hàng ngày, họ hay ngồi một mình lẩm nhẩm, buổi tối thường ra công viên lượn lờ, miệng lẩm bẩm điều gì đó. Còn những nữ sinh nghe theo chị Ng. không tham gia vào hội ấy nên tiếp tục học tập hoàn thành khóa học. Cuối năm 2017, chị Ng. tốt nghiệp, về Hải Phòng công tác và ''cắt đuôi'' được với nhóm người truyền đạo lạ kia.

Khi họ chuyện, thuyết giảng, có thể họ dùng thủ thuật để thôi miên người nghe và đặc biệt là khi đã uống thứ nước màu đỏ đó thì coi như đã là người của họ, họ bảo gì nghe nấy, họ bảo đi đâu là đi luôn. Nạn nhân bị tà đạo lôi kéo

Chị Ng. chia sẻ, ngay từ đầu chị không uống thứ nước màu đỏ và ăn đồ ăn họ mời chào vì những thứ đó đều do nhóm người kia làm chứ không phải đồ ăn, thức uống bán trên thị trường hay ở các nhà hàng ăn uống.

“Những bạn đã uống phải thứ nước màu đỏ ấy là họ nói gì các bạn làm theo nấy. Bố mẹ nói thì họ bảo là ma nói, còn mấy người kia nói thì họ nghe theo”, chị Ng. kể lại.

Theo chị Ng., cái tà đạo “Hội Thánh Đức Chúa Trời” có từ lâu nhưng mới rầm rộ từ khoảng nửa năm trở lại đây tại khu vực Hải Phòng và đang lan nhanh sang các tỉnh, thành, địa phương khác.

“Trước khi chưa theo cái đạo ấy, các bạn nữ có người yêu nhưng khi theo họ rồi thì bỏ luôn người yêu không cần nữa, họ cần những nhóm người kia”, chị Ng. nói.

Những ngày mới làm quen với nhóm người kia, do tò mò nên chị Ng. cũng đã đến ngồi nghe họ giảng đạo.

Chị Ng. cho biết: “Mỗi lần ngồi nghe họ giảng, họ nhìn chằm chằm vào mắt mình và họ thuyết giảng rất cuốn hút. Lúc trước khi chưa theo họ, mình muốn uống gì, ăn gì, mua gì họ đều chiều theo ý mình nhưng khi theo rồi thì ngược lại, họ cho gì mình ăn nấy.

Em nghĩ, khi họ nói chuyện, thuyết giảng có thể họ dùng thủ thuật để thôi miên người nghe và đặc biệt là khi đã uống thứ nước màu đỏ đó thì coi như đã là người của họ, họ bảo gì nghe nấy, họ bảo đi đâu là đi luôn.

Thậm chí, nếu đang học mà có điện thoại của nhóm người kia là lập tức các bạn ý đứng dậy đi ra khỏi lớp mà không cần xin phép thầy cô giáo đang giảng bài”.

Một trong số những tài liệu của "Hội Thánh Đức Chúa Trời" dùng để tuyên truyền về ngày tận thế, khiến tín độ sợ hãi, muốn gia nhập hội để khi chết được lên thiên đàng.

Chị Ng. cho biết, những người đứng ra tổ chức và thuyết giảng trong hội nhóm này đều nói giọng miền Nam. Trong đó, một số người nói họ là vợ chồng nhưng không thấy có con vì họ bảo con người là do Chúa Trời sinh ra.

“Họ sống rất bẩn, không mấy khi thấy họ tắm rửa. Có một bạn ở cùng phòng đi theo nhóm người kia, bẩn đến nỗi không bao giờ thấy bạn ý tắm rửa, gội đầu, khiến 4 người cùng phòng phải dọn sang phòng khác ở, để bạn nữ sinh kia ở một mình”, chị Ng. cho biết.

Thời điểm giữa năm 2017, "Hội Thánh Đức Chúa Trời" chưa hoạt động rầm rộ nên các thầy cô trong trường nơi chị Ng. theo học không nắm được, vì vậy không có biện pháp ngăn chặn. Cũng thời điểm này, tại khu vực TP Bắc Ninh, nhóm tà đạo này đã quy tụ, lôi kéo được khoảng 100 người tham gia nghe trưởng nhóm thuyết giảng.

“Em nghĩ ngay từ đầu mình đã tỉnh táo, cảnh giác và may mắn không theo nhóm tà đạo này, nếu không bây giờ không biết em đang làm gì và ở đâu nữa”, chị Ng. chia sẻ.

Bỏ học, bỏ nhà theo tà đạo

Gặp chúng tôi sau giờ lên lớp buổi chiều, chị Lê Thị T. (SN 1975, giáo viên tiểu học ở xã Ngũ Lão, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) vẻ mặt mệt mỏi, buồn bã, hoang mang, lo lắng về người con gái đang học năm cuối đại học bỗng dưng ''giở chứng'' vì đi theo nhóm tà đạo “Hội Thánh Đức Chúa Trời”.

Chị T. kể, con gái chị T. là Nguyễn Thu M. (SN 1997), đang học năm cuối khoa Tiểu học – Trường Đại học Hải Phòng, học lực khá và rất ngoan ngoãn.

Tuy nhiên, cách đây khoảng 6 tháng, M. có những biểu hiện khác thường, hay kêu với mẹ “con mệt mỏi, áp lực lắm mẹ ạ”. Tuy nhiên, khi chị T. hỏi lý do thì M. không nói.

Cũng từ đó, chị T. phát hiện con gái có biểu hiện hay nói dối bố mẹ. Những ngày gia đình có cúng giỗ, M. không ăn đồ ăn đã cúng, rồi đòi đập bỏ bát hương thờ cúng của gia đình... Chị T. cũng đã nhiều lần gặng hỏi lý do thì M. chỉ nói: “Con đang tham gia một chương trình “học kỹ năng sống…”.

Bỏ ngoài tai những lời khuyên bảo, M. thường hay phản ứng lại bố mẹ, hàng ngày hay lẩm nhẩm kinh kệ và luôn cho rằng chỉ có “Đấng siêu nhiên” sẽ cho M. cuộc sống đầy đủ, cho tình yêu, hạnh phúc và những điều tốt đẹp.

Trước những biểu hiện bất thường của con, chị T. đã tìm hiểu qua bạn bè của M. rồi sang trường M. học hỏi thầy cô.

Tại đây, chị M. hoảng hốt khi biết con gái chị đã xin bảo lưu kết quả học tập, nghỉ học 1 năm nay và đang tham gia sinh hoạt trong nhóm “Hội Thánh Đức Chúa Trời” cùng với khoảng 5-6 bạn học cùng trường.

Đỉnh điểm là kể từ sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, M. bỏ nhà đi luôn không về, khiến vợ chồng chị T. hoang mang, lo sợ, lúc nào cũng như ngồi trên đống lửa. Cả gia đình chị mất ăn mất ngủ vì không biết M. đang ở đâu và chưa biết làm thế nào để đưa con gái trở về, thoát khỏi nhóm tà đạo kia.

“Tôi dùng đủ mọi cách từ nhẹ nhàng đến cứng rắn rồi nhưng vẫn không có kết quả gì. Nó dùng đến 3 số điện thoại nhưng tôi không thể liên lạc được mỗi khi nó thấy tôi gọi”, chị T. than thở.

Theo Ban Tôn giáo TP HP Hải Phòng, từ năm 2015 đến nay, trên địa bàn xuất hiện hiện tượng tôn giáo có tên “Hội thánh của Đức Chúa Trời” tên gọi khác là ''Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ''. Hiện nay, có gần 10 người đang lén lút hoạt động truyền đạo. Quá trình hoạt động, họ đã lôi kéo được một số người tham gia, chủ yếu là phụ nữ, người già và học sinh, sinh viên, gây mâu thuẫn gia đình (không sinh hoạt vợ chồng), xung đột văn hóa (gỡ bỏ bàn thờ tổ tiên), có dấu hiệu lôi kéo; trục lợi (trích nguồn thu 10% để đóng góp cho tổ chức), tuyên truyền mê tín dị đoan (thế giới tận thế, sớm về thiên đường để hưởng sung sướng). Cùng với đó, hội này đã lợi dụng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo để truyền bá trái pháp luật, chia rẽ tôn giáo làm ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân. Tổ chức và những người tham gia truyền đạo chưa hợp pháp theo quy định. Được biết, hiện các cơ quan chức năng của Hải Phòng đang rốt ráo vào cuộc thu thập tài liệu, chứng cứ, truy tìm tung tích của nhóm tà đạo nêu trên để có biện pháp ngăn chặn và xử lý theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, khi phát hiện thấy "động'', nhóm truyền đạo trái phép này lại tìm cách lánh sang địa phương khác hoặc lui vào ở ẩn.

