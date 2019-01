Lại tai nạn giao thông trên đèo Hải Vân

Theo đó, xe khách BKS 43B 04529 chạy hướng Đà Nẵng - Huế khi đến địa điểm Km912-600 trên đường đèo Hải Vân thuộc địa phận Đà Nẵng, thì xảy ra tai nạn với xe bồn chở gas 92R 0057 chạy chiều ngược lại. Vụ tai nạn không gây thương vong về người.

Hiện trường vụ tai nạn.

Trung tá Nguyễn Ngọc Rạng, Trạm trưởng Trạm Cảnh sát Giao thông Cửa ô Hòa Hiệp, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Đà Nẵng cho biết: "Sau khi nhận được thông tin vụ tai nạn xảy ra, đơn vị triển khai lực lượng phối hợp với Công an huyện Phú Lộc cấm không cho các loại xe lên đèo, hướng dẫn người dân đi theo hầm đường bộ. Đồng thời thông báo cho Công an quận Liên Chiểu và Công an phường Hòa Hiệp Bắc lên xử lý hiện trường, giải quyết trật tự, phân luồng giao thông. Tai nạn giao thông xảy ra lúc 9h10 đến 10h10 phút thì giải quyết xong hiện trường, các phương tiện lưu thông bình thường"./.

