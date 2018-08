Quảng Ninh khi nào hết cảnh thả lưới, bắt cá trên Quốc lộ 18

Từ đầu mùa mưa đến nay, khu vực Đèo Bụt (TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) đã có 2 lần xảy ra ngập lụt nặng, nước dâng cao từ 1-2m, kéo dài nửa cây số, chia cắt giao thông giữa 2 thành phố Hạ Long và Cẩm Phả.

Xe ô tô phải đi vòng xa thêm hàng chục km theo đường vành đai phía Bắc. Xe máy, xe thô sơ thì lên xuồng cứu hộ, thuyền dịch vụ của người dân. Thậm chí nhiều người còn thả lưới, bắt cá ngay trên quốc lộ. Hàng trăm ngôi mộ trong nghĩa trang tại đây ngập trong biển nước.

Biển nước trên quốc lộ 18 đoạn qua Đèo Bụt sau trận mưa lớn ngày 20/7.

Tình trạng ngập lụt nghiêm trọng tại khu vực Đèo Bụt xuất hiện sau đợt mưa lớn kỷ lục tại Quảng Ninh năm 2015. Từ đó đến nay, việc các phương tiện “bơi” trên quốc lộ lại tái diễn khi mưa lớn kéo dài.

Nguyên nhân được TP Hạ Long, TP Cẩm Phả lý giải, đây là vùng lòng chảo được bao bọc bởi các núi đá vôi, lượng nước mưa đổ về quá lớn trong khi hệ thống thoát nước đã cũ, phụ thuộc vào các hang luồn tự nhiên.

Ông Phạm Văn Kính, Phó Chủ tịch UBND TP Cẩm Phả cho biết, việc bồi lắng các cửa hang, lòng suối tại hạ nguồn cũng khiến cho tình trạng ngập lụt thêm nặng nề.

Đó là lý do tại sao mỗi lần ngập lụt, lực lượng chức năng huy động máy bơm cưỡng bức công suất lớn, nhưng cũng phải mất tới hàng chục giờ đồng hồ nước mới tạm rút.

Người dân lên thuyền cứu hộ để di chuyển qua đây.

Nguyên nhân không phải do thi công đường cao tốc hay nâng cấp Quốc lộ 18 mà do các hệ thống mương thoát nước bị bồi lắng, các hang cacxtơ khả năng do đất đá chèn lấp nên việc thoát từ Cẩm Phả sang Hạ Long kém đi. Đồng thời phía Hạ Long do bồi lắng nên thoát nước hạn chế.

Sau khi UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo khắc phục khẩn cấp tình trạng ngập lụt, chia cắt giao thông khi có mưa lớn tại khu vực Đèo Bụt, TP Cẩm Phả đã có giải pháp đào mương đất dẫn nước, mở rộng lòng cửa hang, phá, khơi thông các chân núi đá để nước thoát qua.

Phía Hạ Long cũng xây dựng 3 hồ điều hòa, khơi thông hạ lưu và cải tạo lại hệ thống suối đổ ra phía biển.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó giám đốc Ban quản lý dự án công trình TP Cẩm Phả cho biết, đơn vị thi công đang tập trung thi công liên tục, đảm bảo tiến độ hoàn thành vào ngày 15/8.

Hiện tại, hệ thống trạm bơm 400m3/giờ đã được lắp đặt cố định tại khu vực trũng nhất, sẵn sàng “giải cứu” điểm ngập khi có mưa lớn trong lúc thi công.

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch UBND TP Cẩm Phả cũng cho biết, để giải quyết dứt điểm tình trạng này, cần phải có hệ thống thoát nước đồng bộ, hoàn chỉnh của cả TP Hạ Long và TP Cẩm Phả.

Bên cạnh đó, phương án cho “ngập nhẹ” nhưng vẫn đảm bảo lưu thông trên Quốc lộ 18 cũng đã được tính đến./.

