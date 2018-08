Gần 1 nghìn hộ dân huyện Chương Mỹ bị cắt điện vì ngập lụt

Hiện nay, nước trên sông Bùi đang rút rất chậm, mực nước trên sông vẫn trên báo động 3 tới 15 cm. Nhiều tuyến đường liên thôn, liên xã tại các xã Nam Hưng Tiến, Tân Tiến, Hoàng Văn Thụ vẫn bị chia cắt, có nơi ngập sâu gần 2m. Thiếu nước sạch, ô nhiễm môi trường, giao thông đi lại khó khăn đang làm cho cuộc sống, sinh hoạt của người dân vùng lũ tại huyện Chương Mỹ bị đảo lộn hoàn toàn.

“Giường chiếu, tủ kệ nhà tôi kê lên cao bằng gạch và ván. Hiện nay lợn vẫn phải ở trên sàn. Có chỗ nào mà ngủ đâu. Lợn, gà và người lúc nào cũng ngủ trên mặt nước khoảng 1 gang tay”-chị Nguyễn Thị Tiến ở thôn Tiến Tiên, xã Tân Tiến, huyện Chương Mỹ, Hà Nội ngậm ngùi nói.

Một người phụ nữ phải lội nước ngập đến ngực để đi về nhà mình.

Trong đợt lũ này, tại huyện Chương Mỹ có 2 cháu nhỏ ở xã Tốt Động và một người đàn ông ở xã Hoàng Văn Thụ bị chết đuối. Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội, ngập lụt ở Chương Mỹ đã gây thiệt hại cho 3.629 hộ dân, 2.771 ngôi nhà bị ngập sâu trong nước từ 0,5-2m, 5.167 người phải đi sơ tán.

Ông Nguyễn Văn Vệ, Phó trưởng thôn Thuần Lương, xã Hoàng Văn Thụ, huyện Chương Mỹ, Hà Nội cho biết: “Vùng quanh làng đã bị cô lập, còn đoạn đường từ đường mòn Hồ Chí Minh vào đến thôn Thuần Lương là đi lại được. Tuy nhiên đường đến UBND xã không đi được. Nhà của bà con ở đây bị ngập hết, một số gà, vịt chạy không kịp nên chết nhiều lắm”.

Tại huyện Chương Mỹ vẫn còn 960 hộ dân bị cắt điện. Để đảm bảo an toàn, ngành điện lực của huyện đang khẩn trương kiểm tra, khắc phục sự cố và sẽ cấp điện cho khoảng 100 hộ dân trong ngày 2/8.

Hiện nay, hàng trăm cán bộ, chiến sỹ công an TP Hà Nội và Công an huyện Mỹ Đức đã được huy động để đảm bảo an ninh trật tự, chở hàng cứu trợ đến các hộ dân trong vùng bị ngập. Các lực lượng, phương tiện cũng đã được chuẩn bị sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xấu xảy ra trên tuyến đê sông Bùi đang có dấu hiệu thẩm lậu, rò rỉ. Ngoài tiếp nhận nguồn hàng cứu trợ từ thành phố Hà Nội, UBND huyện Chương Mỹ tiếp tục mua thêm gạo, mì tôm, nước uống để hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn trong đợt lũ lịch sử này./.

