Sà lan chở cát gãy đôi trên sông Hậu, hai mẹ con tử vong

Chiều 27/10, theo thông tin từ Công an huyện An Phú, tỉnh An Giang, lực lượng chức năng đã phát hiện thi thể 2 nạn nhân mất tích trong vụ chìm sà lan trên sông Hậu, đoạn qua ấp Vĩnh Nghĩa, xã Vĩnh Trường, huyện An Phú vào lúc 11h30’ cùng ngày.

Chìm sà lan khai thác cát trên sông (Ảnh minh họa).

Vụ việc xảy ra khi phương tiện sà lan số AG228.61 - trọng tải 360 tấn, do thuyền trưởng Trần Văn Triều, 27 tuổi, có hộ khẩu thường trú tại ấp Kiến Thuận 1, xã Kiến Thành, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang điều khiển vừa lấy cát xong tại xáng cạp mang số hiệu LA-06812.

Sà lan neo đậu cập mạng phía bên trái xáng cạp, hướng An Phú về Châu Đốc. Mũi sà lan hướng về huyện An Phú, đuôi sà lan hướng về Châu Đốc để lấy cát. Lúc này, trên sà lan còn có vợ anh Triều là chị Trịnh Thị Kim Ba, 28 tuổi, thường tru ấp Hòa Hiệp, xã Vĩnh Gia, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang, cùng với con trai Trần Văn Triệu (2 tuổi) và cha nuôi của anh Triều là ông Nguyễn Văn Khoanh, ngụ huyện Chợ Mới.

Khi sà lan đã đã múc đủ lượng cát, khi đó cần cầu đã dừng hoạt động, anh Trần Văn Triều tháo dây để di chuyển thì sà lan bất ngờ bị chìm. Vụ tai nạn xảy ra bất ngờ khiến chị Trịnh Thị Kim Ba và cháu Trần Văn Triệu bị kẹt và chìm theo sà lan.

PC_Article_Middle

Nhận được tin báo lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường tiến hành tìm kiếm người mất tích. Đến 17h00’ cùng ngày, thi thể của 2 nạn nhân được tìm thấy.

Theo người dân chứng kiến vụ tai nạn, khi sà lan vừa di chuyển thì bị gãy làm đôi và chìm. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ./.

“Hà bá” nuốt 2 căn nhà của người dân ở An Giang VOV.VN - Sáng nay, các ngành chức năng huyện An Phú, tỉnh An Giang đã đến thị trấn Long Bình giúp người dân khắc phục hậu quả vụ sạt lở vừa xảy ra.

An Giang: Vụ dùng súng bắn người trên sông Hậu là súng bắn đạn cao su VOV.VN - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã xác định được các đối tượng liên quan và nguyên nhân gây ra vụ nổ súng trên sông Hậu.