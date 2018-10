TPHCM rút giấy phép của tư vấn giám sát Dự án chống ngập 10.000 tỷ

Cục Thuế TPHCM vừa có văn bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư TP đề nghị thực hiện biện pháp thu hồi giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh, giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp, giấy phép thành lập và hoạt động, giấy phép hành nghề của Meinhardt, đây là công ty nằm trong liên doanh tư vấn giám sát hợp đồng của Dự án chống ngập do triều khu vực TPHCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu – giai đoạn 1.

Công trình chống ngập 10.000 tỷ đã dừng thi công hơn 5 tháng

Theo văn bản của Cục thuế TPHCM do Cục trưởng Cục thuế TP Trần Ngọc Tâm ký, lí do thực hiện biện pháp thu hồi giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh, giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp, giấy phép thành lập và hoạt động, giấy phép hành nghề của Công ty Trách nhiệm hữu hạn tư vấn xây dựng Meinhardt Việt Nam (MST: 0300664650) là do Công ty này đang nợ tiền thuế, tiền phạt và tiền chậm nộp. Cơ quan thuế không áp dụng được các biện pháp cưỡng chế tại điểm a, b, c, d, đ, e theo quy định tại Khoản 26 Điều 1 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012.

Số tiền thuế, tiền phạt và tiền chậm nộp Công ty còn nợ tính đến kỳ khóa sổ 9/2018 là: 22.687.939.752 đồng.

Cục Thuế TPHCM đề nghị trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị cưỡng chế của cơ quan thuế, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh, giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp, giấy phép thành lập và hoạt động, giấy phép ban hành phải ban hành quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh, giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp, giấy chứng nhận thành lập và hoạt động, giấy phép hành nghề hoặc thông báo cho cơ quan thuế về lý do không thu hồi.

Được biết, Dự án giải quyết ngập 10.000 tỷ đồng do Tập đoàn Trung Nam làm chủ đầu tư đã bị ngừng thi công 5 tháng, do không được giải ngân vay vốn. Giữa chủ đầu tư và Công ty Meinhardt là đơn vị tư vấn giám sát hợp đồng liên tục bất đồng quan điểm. Dự án dự kiến hoàn thành vào tháng 6/2019 với mục tiêu kiểm soát ngập do triều cường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu cho vùng diện tích 750 km2 với khoảng 6,5 triệu dân thuộc khu bờ hữu sông Sài Gòn và trung tâm thành phố./.