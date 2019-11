Vụ PV VOV Giao thông bị hành hung: Đối tượng xin lỗi, xin bồi thường

Theo đó, chiều qua (3/11), anh N.K.N, hiện đang công tác tại Kênh VOV Giao thông (Đài Tiếng Nói Việt Nam) đang dựng xe máy trước nhà ở hẻm 69 đường 138 (phường Tân Phú, quận 9), chuẩn bị chở vợ con đi mua đồ. Lúc này, đối tượng Nguyễn Văn Sang (quê Bình Định, tạm trú địa phương), bất ngờ dựng xe máy chắn ngay trước đầu xe của anh và lớn tiếng yêu cầu tránh đường.

Phóng viên N (bên phải) và Sang đã bắt tay hòa giải.

Anh N khẳng định mình dừng xe sát mép nhà của gia đình, không gây cản trở giao thông và nói: "Anh chờ xíu, em đi liền". Tuy nhiên, đối tượng Sang vẫn lớn tiếng rồi bất ngờ lao vào đánh tới tấp anh N.

"Tôi chạy vào nhà hàng xóm nhưng người đàn ông kia vẫn đuổi theo hăm doạ. Sau đó, Công an phường Tân Phú có mặt can thiệp và khi đưa tôi vào bệnh viện thì đối tượng kéo thêm một nhóm khoảng 5 người lạ mặt tới nhà đe doạ cả gia đình và đánh em gái của tôi...” anh N kể lại.

Theo giấy chứng nhận thương tích của Bệnh viện quận Thủ Đức, anh N được chẩn đoán bị đa tổn thương phần mềm do bị đả thương. Kết quả khám ngoại khoa cho thấy nạn nhân sưng nề vùng mặt, đau, hạn chế vận động bàn tay trái.

Chiều ngày 4/11, liên hệ với công an phường Tân Phú, lực lượng này cho biết, đã nắm sự việc và cho mời đối tượng Sang lên làm việc. Tại cơ quan công an, đối tượng Sang đã thừa nhận hành vi của mình. Sang khai, do có sử dụng rượu bia nên khi thấy anh N dựng xe cản đường nên lớn tiếng và xảy ra xô xát.

“Tôi biết mình sai, mong được gia đình anh N tha lỗi. Tôi cũng mong muốn được bồi thường toàn bộ viện phí và tiền thuốc của anh N…” Sang nói.

Chiều tối cùng ngày, anh N cho biết, sự việc đã được phía công an phường hòa giải xong và phía gia đình anh cũng đã chấp nhận lời xin lỗi của anh Sang, cũng như chi phí bồi thường tiền viện phí./.