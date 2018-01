Bộ Công an chưa nhận được thông tin Vũ 'nhôm' bị tạm giữ ở Singapore

Sáng 3/1 Thiếu tướng Lương Tam Quang - Chánh Văn phòng Bộ Công an cho hay, vẫn chưa nhận được thông tin ông Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm") đang bị tạm giữ tại Singapore.

Ông Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm") đang bị Cơ quan Anh ninh Bộ Công an truy nã.

Trước đó, ngày 2/1, website của Cơ quan Xuất nhập cảnh Singapore (ICA) có tên miền www.ica.gov.sg đăng tải thông tin, Cơ quan Xuất nhập cảnh Singapore (ICA) xác nhận đã tạm giữ người có tên 'Phan Van Anh Vu' từ ngày 28/12 vì “vi phạm quy định Luật Xuất nhập cảnh”.

Báo Straits Times của Singapore cũng đăng tin một nhân vật có tên 'Phan Van Anh Vu' bị chặn lại tại cửa khẩu Tuas của Singapore ngày 28/12.

Bài báo có bức ảnh ông Phan Văn Anh Vũ - người đang bị cơ quan chức năng Việt Nam truy nã. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có cơ quan chức năng nào trong nước xác nhận thông tin ông Phan Văn Anh Vũ đang bị tạm giữ tại Singapore.

Trang wab chính thức của Cơ quan Xuất nhập cảnh Singgapore (ICA) có tên miền www.ica.gov.sg có đăng tải thông tin, Cơ quan Xuất nhập cảnh Singapore (ICA) xác nhận đã tạm giữ ông 'Phan Van Anh Vu' . (Ảnh chụp từ màn hình).

Như tin đã đưa, tối 22/12/2017, Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) phối hợp với Công an Đà Nẵng đã công bố quyết định khởi tố bị can đối với Phan Văn Anh Vũ (còn gọi là Vũ “nhôm”, SN 1975 tại Đà Nẵng.

Ông Vũ "nhôm" là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần xây dựng Bắc Nam 79, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CO Nova Bắc Nam 79 – nay là Công ty CP đầu tư và phát triển Chấn Phong.

Ngay sau khi công bố lệnh bắt, Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) cũng công bố quyết định truy nã Phan Văn Anh Vũ sau khi xác định bị can không có mặt tại nơi cư trú ở số 82 Trần Quốc Toản (Đà Nẵng).

