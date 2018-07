CA Hà Giang thông tin chính thức vụ bắt người sửa điểm Vũ Trọng Lương

Công an Hà Giang khẳng định đang điều tra mở rộng vụ nâng điểm thi: Sáng 20/7, Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Hà Giang đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Vũ Trọng Lương, Phó Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng - Sở GD&ĐT Hà Giang. Trong ảnh: Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Hà Giang tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Vũ Trọng Lương. (Ảnh: Dân Trí) Vụ việc bắt nguồn vào đầu tháng 7/2018 khi dư luận phản ánh nhiều bất thường về điểm số của kỳ thi THPT quốc gia tại Hà Giang. Sau khi nhận được thông tin, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với Bộ Công an, các cơ quan chức năng tỉnh Hà Giang thành lập Hội đồng chấm thẩm định. Trong ảnh: Bị can Vũ Trọng Lương trong buổi làm việc với CQĐT (Ảnh: Dân Trí)(Ảnh: Dân Trí) Tại buổi họp báo thông tin về vụ việc điểm thi bất thường ở Hà Giang hôm 17/7, đại diện Cục An ninh chính trị nội bộ - A83 (Bộ Công an) xác định, ông Vũ Trọng Lương - Phó Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng, Sở GD-ĐT Hà Giang là người trực tiếp can thiệp vào kết quả của 330 bài thi của 114 thí sinh. (Ảnh: Dân Trí) Sáng cùng ngày, sau khi tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Giang đã tiến hành khám xét nhà riêng của ông Lương tại đường Lộc Viễn Tài - TP. Hà Giang. Tham gia khám xét cùng CQĐT CA tỉnh Hà Giang còn có A83 (Bộ Công an). (Ảnh: Vietnamnet) Thông tin với báo chí, Đại tá Lê Văn Canh, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Hà Giang, cho biết Cơ quan điều tra đang điều tra mở rộng vụ án, làm rõ trách nhiệm của các đối tượng có liên quan, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Trong ảnh, lực lượng chức năng tiến hành khám nhà Vũ Trọng Lương. (Ảnh: Soha) Thủ quỹ tự ý rút tiền tiêu xài cá nhân: Công an tỉnh Bến Tre vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Đào Minh Việt (59 tuổi, nguyên là thủ quỹ Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Bến Tre) để điều tra về hành vi tham ô tài sản; đồng thời khởi tố bị can cho tại ngoại đối với Trần Thị Nguyệt (50 tuổi), là thủ quỹ của cơ quan này để điều tra cùng về hành vi tham ô tài sản. Lợi dụng là thủ quỹ của Ban này, Nguyệt và Việt đến Kho bạc Nhà nước tỉnh rút số tiền 120 triệu đồng rồi chiếm đoạt luôn số tiền này. Nam thanh niên bị bắn gục trong quán trà sữa: Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Lục Nam (Bắc Giang) vừa ra quyết định tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 3 đối tượng để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Nạn nhân là Khúc Ngọc Tùng (SN 1985, ở tổ dân phố Phố, thị trấn Lục Nam) đã bị nhóm của 3 đối tượng này dùng hung khí chém và súng bắn anh Tùng trọng thương khi anh này và nhóm đối tượng xảy ra mâu thuẫn tại một quán trà sữa ở khu vực vườn hoa, thị trấn Lục Nam. Trong ảnh, hiện trường nơi xảy ra vụ truy sát (Ảnh: Báo Bắc Giang) Hai vợ chồng bị chém thương vong ở Hà Giang: Khoảng 20h30 ngày 19/7, ông Hoàng Văn Khóng (SN 1942) và vợ là Hoàng Thị Não (SN 1942) đang ở nhà ở thôn Yên Phú, xã Yên Hà, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang thì bị 2 đối tượng đến mua rượu bất ngờ cầm dao truy sát. Hậu quả ông Khóng đã tử vong do vết thương quá nặng, bà Não đang được các bác sỹ tích cực điều trị. Công an huyện Quang Bình đã bắt giữ 2 đối tượng. Trong ảnh, căn nhà của các nạn nhân. "Yêu" bé 12 tuổi, nam thanh niên lãnh 8 năm tù: TAND tỉnh Đắk Lắk mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Thìn (18 tuổi, trú thôn 11, xã Ea Kly, huyện Krông, tỉnh Đắk Lắk) 8 năm tù giam về tội hiếp dâm trẻ em. Thìn quen với bé gái T. (SN 2005, trú xã Krông Búk, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) qua mạng xã hội rồi nảy sinh quan hệ yêu đương. Thìn nhiều lần rủ “người yêu” về nhà mình chơi và đã 3 lần có hành vi quan hệ tình dục (thời điểm xảy ra quan hệ, bé gái mới 12 tuổi 4 tháng). Biết chuyện, gia đình bé gái làm đơn tố cáo hành vi của Nguyễn Đức Thìn lên cơ quan công an. Trục xuất Nguyen William Anh khỏi Việt Nam vì tội gây rối: Sáng 20/7, Tòa án Nhân dân TPHCM đã tuyên phạt trục xuất Nguyen William Anh (thường trú tại Hoa Kỳ) về tội gây rối trật tự công cộng. Nguyen William Anh đã tham gia biểu tình phản đối dự án Luật Đặc khu và Luật An ninh mạng của Việt Nam hôm 10/6 tại Công viên Hoàng Văn Thụ, quận Tân Bình (TP.HCM). (Ảnh: Công an TPHCM) Không đủ căn cứ khoa học xác định nguyên nhân cái chết của nữ kế toán trưởng ở Bắc Giang: Liên quan vụ khai quật tử thi làm rõ nguyên nhân cái chết của nữ kế toán trưởng BVĐK Yên Thành (Nghệ An) chết cách đây 6 năm trong tư thế treo cổ, thông tin trên An ninh Thủ đô cho biết, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã gửi thông báo kết luận giám định tử thi đến người thân của nữ kế toán. Trong ảnh, thông báo kết luận giám định mà người thân nữ kế toán nhận được. Cơ quan điều tra cho rằng, không đủ căn cứ khoa học để xác định nguyên nhân chết của bà Đào Thị Hoa (SN 1962, nguyên kế toán trưởng BVĐK huyện Yên Thành). Theo đánh giá của cơ quan chức năng, tử thi đã bị phân hủy dạng xà phòng hóa, không có tổn thương rách da và cơ. Hệ thống xương không có tổn thương. Xét nghiệm vi thể thấy các mẫu phủ tạng đã bị phân hủy mất cấu trúc không còn khả năng đánh giá, nhận định. Về xét nghiệm độc chất, trong phủ tạng không tìm thấy các chất độc thường gặp. Trong ảnh, thi thể bà Đào Thị Hoa khi được gia đình phát hiện (ảnh gia đình cung cấp).

Công an Hà Giang khẳng định đang điều tra mở rộng vụ nâng điểm thi: Sáng 20/7, Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Hà Giang đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh : Sáng 20/7, Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Hà Giang đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Vũ Trọng Lương, Phó Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng - Sở GD&ĐT Hà Giang. Trong ảnh: Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Hà Giang tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Vũ Trọng Lương. (Ảnh: Dân Trí) Vụ việc bắt nguồn vào đầu tháng 7/2018 khi dư luận phản ánh nhiều bất thường về điểm số của kỳ thi THPT quốc gia tại Hà Giang. Sau khi nhận được thông tin, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với Bộ Công an, các cơ quan chức năng tỉnh Hà Giang thành lập Hội đồng chấm thẩm định. Trong ảnh: Bị can Vũ Trọng Lương trong buổi làm việc với CQĐT (Ảnh: Dân Trí)(Ảnh: Dân Trí) Tại buổi họp báo thông tin về vụ việc điểm thi bất thường ở Hà Giang hôm 17/7, đại diện Cục An ninh chính trị nội bộ - A83 (Bộ Công an) xác định, ông Vũ Trọng Lương - Phó Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng, Sở GD-ĐT Hà Giang là người trực tiếp can thiệp vào kết quả của 330 bài thi của 114 thí sinh. (Ảnh: Dân Trí) Sáng cùng ngày, sau khi tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Giang đã tiến hành khám xét nhà riêng của ông Lương tại đường Lộc Viễn Tài - TP. Hà Giang. Tham gia khám xét cùng CQĐT CA tỉnh Hà Giang còn có A83 (Bộ Công an). (Ảnh: Vietnamnet) Thông tin với báo chí, Đại tá Lê Văn Canh, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Hà Giang, cho biết Cơ quan điều tra đang điều tra mở rộng vụ án, làm rõ trách nhiệm của các đối tượng có liên quan, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Trong ảnh, lực lượng chức năng tiến hành khám nhà Vũ Trọng Lương. (Ảnh: Soha) Thủ quỹ tự ý rút tiền tiêu xài cá nhân: Công an tỉnh Bến Tre vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Đào Minh Việt (59 tuổi, nguyên là thủ quỹ Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Bến Tre) để điều tra về hành vi tham ô tài sản; đồng thời khởi tố bị can cho tại ngoại đối với Trần Thị Nguyệt (50 tuổi), là thủ quỹ của cơ quan này để điều tra cùng về hành vi tham ô tài sản. Lợi dụng là thủ quỹ của Ban này, Nguyệt và Việt đến Kho bạc Nhà nước tỉnh rút số tiền 120 triệu đồng rồi chiếm đoạt luôn số tiền này. : Công an tỉnh Bến Tre vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Đào Minh Việt (59 tuổi, nguyên là thủ quỹ Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Bến Tre) để điều tra về hành vi tham ô tài sản; đồng thời khởi tố bị can cho tại ngoại đối với Trần Thị Nguyệt (50 tuổi), là thủ quỹ của cơ quan này để điều tra cùng về hành vi tham ô tài sản. Lợi dụng là thủ quỹ của Ban này, Nguyệt và Việt đến Kho bạc Nhà nước tỉnh rút số tiền 120 triệu đồng rồi chiếm đoạt luôn số tiền này. Nam thanh niên bị bắn gục trong quán trà sữa: Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Lục Nam (Bắc Giang) vừa ra quyết định tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 3 đối tượng để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Nạn nhân là Khúc Ngọc Tùng (SN 1985, ở tổ dân phố Phố, thị trấn Lục Nam) đã bị nhóm của 3 đối tượng này dùng hung khí chém và súng bắn anh Tùng trọng thương khi anh này và nhóm đối tượng xảy ra mâu thuẫn tại một quán trà sữa ở khu vực vườn hoa, thị trấn Lục Nam. Trong ảnh, hiện trường nơi xảy ra vụ truy sát (Ảnh: Báo Bắc Giang) : Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Lục Nam (Bắc Giang) vừa ra quyết định tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 3 đối tượng để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Nạn nhân là Khúc Ngọc Tùng (SN 1985, ở tổ dân phố Phố, thị trấn Lục Nam) đã bị nhóm của 3 đối tượng này dùng hung khí chém và súng bắn anh Tùng trọng thương khi anh này và nhóm đối tượng xảy ra mâu thuẫn tại một quán trà sữa ở khu vực vườn hoa, thị trấn Lục Nam. Trong ảnh, hiện trường nơi xảy ra vụ truy sát (Ảnh: Báo Bắc Giang) Hai vợ chồng bị chém thương vong ở Hà Giang: Khoảng 20h30 ngày 19/7, ông Hoàng Văn Khóng (SN 1942) và vợ là Hoàng Thị Não (SN 1942) đang ở nhà ở thôn Yên Phú, xã Yên Hà, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang thì bị 2 đối tượng đến mua rượu bất ngờ cầm dao truy sát. Hậu quả ông Khóng đã tử vong do vết thương quá nặng, bà Não đang được các bác sỹ tích cực điều trị. Công an huyện Quang Bình đã bắt giữ 2 đối tượng. Trong ảnh, căn nhà của các nạn nhân. : Khoảng 20h30 ngày 19/7, ông Hoàng Văn Khóng (SN 1942) và vợ là Hoàng Thị Não (SN 1942) đang ở nhà ở thôn Yên Phú, xã Yên Hà, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang thì bị 2 đối tượng đến mua rượu bất ngờ cầm dao truy sát. Hậu quả ông Khóng đã tử vong do vết thương quá nặng, bà Não đang được các bác sỹ tích cực điều trị. Công an huyện Quang Bình đã bắt giữ 2 đối tượng. Trong ảnh, căn nhà của các nạn nhân. "Yêu" bé 12 tuổi, nam thanh niên lãnh 8 năm tù: TAND tỉnh Đắk Lắk mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Thìn (18 tuổi, trú thôn 11, xã Ea Kly, huyện Krông, tỉnh Đắk Lắk) 8 năm tù giam về tội hiếp dâm trẻ em. Thìn quen với bé gái T. (SN 2005, trú xã Krông Búk, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) qua mạng xã hội rồi nảy sinh quan hệ yêu đương. Thìn nhiều lần rủ “người yêu” về nhà mình chơi và đã 3 lần có hành vi quan hệ tình dục (thời điểm xảy ra quan hệ, bé gái mới 12 tuổi 4 tháng). : TAND tỉnh Đắk Lắk mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Thìn (18 tuổi, trú thôn 11, xã Ea Kly, huyện Krông, tỉnh Đắk Lắk) 8 năm tù giam về tội hiếp dâm trẻ em. Thìn quen với bé gái T. (SN 2005, trú xã Krông Búk, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) qua mạng xã hội rồi nảy sinh quan hệ yêu đương. Thìn nhiều lần rủ “người yêu” về nhà mình chơi và đã 3 lần có hành vi quan hệ tình dục (thời điểm xảy ra quan hệ, bé gái mới 12 tuổi 4 tháng). Trục xuất Nguyen William Anh khỏi Việt Nam vì tội gây rối: Sáng 20/7, Tòa án Nhân dân TPHCM đã tuyên phạt trục xuất Nguyen William Anh (thường trú tại Hoa Kỳ) về tội gây rối trật tự công cộng. Nguyen William Anh đã tham gia biểu tình phản đối dự án Luật Đặc khu và Luật An ninh mạng của Việt Nam hôm 10/6 tại Công viên Hoàng Văn Thụ, quận Tân Bình (TP.HCM). (Ảnh: Công an TPHCM) : Sáng 20/7, Tòa án Nhân dân TPHCM đã tuyên phạt trục xuất Nguyen William Anh (thường trú tại Hoa Kỳ) về tội gây rối trật tự công cộng. Nguyen William Anh đã tham gia biểu tình phản đối dự án Luật Đặc khu và Luật An ninh mạng của Việt Nam hôm 10/6 tại Công viên Hoàng Văn Thụ, quận Tân Bình (TP.HCM). (Ảnh: Công an TPHCM) Không đủ căn cứ khoa học xác định nguyên nhân cái chết của nữ kế toán trưởng ở Bắc Giang: Liên quan vụ khai quật tử thi làm rõ nguyên nhân cái chết của nữ kế toán trưởng BVĐK Yên Thành (Nghệ An) chết cách đây 6 năm trong tư thế treo cổ, thông tin trên An ninh Thủ đô cho biết, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã gửi thông báo kết luận giám định tử thi đến người thân của nữ kế toán. Trong ảnh, thông báo kết luận giám định mà người thân nữ kế toán nhận được. : Liên quan vụ khai quật tử thi làm rõ nguyên nhân cái chết của nữ kế toán trưởng BVĐK Yên Thành (Nghệ An) chết cách đây 6 năm trong tư thế treo cổ, thông tin trên An ninh Thủ đô cho biết, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã gửi thông báo kết luận giám định tử thi đến người thân của nữ kế toán. Trong ảnh, thông báo kết luận giám định mà người thân nữ kế toán nhận được. Cơ quan điều tra cho rằng, không đủ căn cứ khoa học để xác định nguyên nhân chết của bà Đào Thị Hoa (SN 1962, nguyên kế toán trưởng BVĐK huyện Yên Thành). Theo đánh giá của cơ quan chức năng, tử thi đã bị phân hủy dạng xà phòng hóa, không có tổn thương rách da và cơ. Hệ thống xương không có tổn thương. Xét nghiệm vi thể thấy các mẫu phủ tạng đã bị phân hủy mất cấu trúc không còn khả năng đánh giá, nhận định. Về xét nghiệm độc chất, trong phủ tạng không tìm thấy các chất độc thường gặp. Trong ảnh, thi thể bà Đào Thị Hoa khi được gia đình phát hiện (ảnh gia đình cung cấp).