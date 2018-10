Diễn biến mới vụ bắn nhau, truy sát như phim hành động ở Thanh Hóa

Liên quan vụ bắn nhau, truy sát ở Thanh Hóa, thông tin trên Người Lao động cho biết, Công an TP Thanh Hóa đã triệu tập và bắt giữ 6 nghi phạm có liên quan để điều tra, làm rõ hành vi "Cố ý gây thương tích" và "gây rối trật tự công cộng". Trong ảnh: Lực lượng công an điều tra nguyên nhân vụ việc. (Ảnh: CAND) Theo lời khai của các đối tượng, tối 18/10, do mâu thuẫn chửi thề, Lê Bá Hoàng (ở phường Lam Sơn) và Doãn Phương Nam (ở phường Ngọc Trạo, TP. Thanh Hóa) rút lê đâm chém gây thương tích cho Nguyễn Thế Nam (ở phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa). Trong ảnh: Khu vực Bệnh viện đa khoa thành phố Thanh Hóa nơi các nạn nhân đang cấp cứu. (Ảnh: Thanh Niên) Để trả thù, Nguyễn Thế Nam đã rút súng côn tự chế bắn về phía đối phương khiến Doãn Phương Nam trúng đạn bị thương nặng. Trong ảnh: Người dân tập trung theo dõi vụ việc. (Ảnh: Thanh Niên) Sau đó, cả 2 đối tượng bị thương được đưa vào bệnh viện đa khoa TP.Thanh Hóa để cấp cứu. Trong khi các bác sĩ đang sơ cứu cho bệnh nhân thì một nhóm thanh niên là bạn bè của Nguyễn Thế Nam và Doãn Phương Nam đến thăm. Tại đây, những thanh niên này đã xảy ra mâu thuẫn, đánh, chém nhau. Trong ảnh: Hiện trường xảy ra hỗn chiến trên đường Trường Thi, TP. Thanh Hóa. (ảnh: Người Lao động) Nguyễn Xuân Long (21 tuổi, ở phường Ngọc Trạo) là bạn của Doãn Phương Nam rút 2 con dao bầu đâm liên tiếp vào nhóm thanh niên là bạn của Nguyễn Thế Nam, khiến 3 người bị thương và gây náo loạn, mất an ninh trật tự tại bệnh viện TP.Thanh Hóa. (Ảnh: Tuổi Trẻ) Trước đó, tối 18/10, tại thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa xảy ra vụ hỗn chiến giữa 2 nhóm thanh niên sử dụng nhiều hung khí như súng, dao, kiếm. Hậu quả, 5 người bị thương. Lực lượng công an phải bắn chỉ thiên để giải tán đám đông. (ảnh: KT) Ngay trong đêm qua, lực lượng công an đã bắt giữ 5 nghi phạm của cả 2 nhóm tham gia hỗn chiến, thu giữ 1 khẩu súng tự chế, 2 con dao bầu là tang vật của vụ án. Trong ảnh: Bệnh viện đa khoa TP Thanh Hóa - nơi tiếp nhận các bệnh nhân bị trọng thương. (Ảnh: Tuổi Trẻ) Tang vật vụ án được thu giữ. (ảnh: CAND)./.

Liên quan vụ bắn nhau, truy sát ở Thanh Hóa, thông tin trên Người Lao động cho biết, Công an TP Thanh Hóa đã triệu tập và bắt giữ 6 nghi phạm có liên quan để điều tra, làm rõ hành vi "Cố ý gây thương tích" và "gây rối trật tự công cộng". Trong ảnh: Lực lượng công an điều tra nguyên nhân vụ việc. (Ảnh: CAND) Theo lời khai của các đối tượng, tối 18/10, do mâu thuẫn chửi thề, Lê Bá Hoàng (ở phường Lam Sơn) và Doãn Phương Nam (ở phường Ngọc Trạo, TP. Thanh Hóa) rút lê đâm chém gây thương tích cho Nguyễn Thế Nam (ở phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa). Trong ảnh: Khu vực Bệnh viện đa khoa thành phố Thanh Hóa nơi các nạn nhân đang cấp cứu. (Ảnh: Thanh Niên) Để trả thù, Nguyễn Thế Nam đã rút súng côn tự chế bắn về phía đối phương khiến Doãn Phương Nam trúng đạn bị thương nặng. Trong ảnh: Người dân tập trung theo dõi vụ việc. (Ảnh: Thanh Niên) Sau đó, cả 2 đối tượng bị thương được đưa vào bệnh viện đa khoa TP.Thanh Hóa để cấp cứu. Trong khi các bác sĩ đang sơ cứu cho bệnh nhân thì một nhóm thanh niên là bạn bè của Nguyễn Thế Nam và Doãn Phương Nam đến thăm. Tại đây, những thanh niên này đã xảy ra mâu thuẫn, đánh, chém nhau. Trong ảnh: Hiện trường xảy ra hỗn chiến trên đường Trường Thi, TP. Thanh Hóa. (ảnh: Người Lao động) Nguyễn Xuân Long (21 tuổi, ở phường Ngọc Trạo) là bạn của Doãn Phương Nam rút 2 con dao bầu đâm liên tiếp vào nhóm thanh niên là bạn của Nguyễn Thế Nam, khiến 3 người bị thương và gây náo loạn, mất an ninh trật tự tại bệnh viện TP.Thanh Hóa. (Ảnh: Tuổi Trẻ) Trước đó, tối 18/10, tại thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa xảy ra vụ hỗn chiến giữa 2 nhóm thanh niên sử dụng nhiều hung khí như súng, dao, kiếm. Hậu quả, 5 người bị thương. Lực lượng công an phải bắn chỉ thiên để giải tán đám đông. (ảnh: KT) Ngay trong đêm qua, lực lượng công an đã bắt giữ 5 nghi phạm của cả 2 nhóm tham gia hỗn chiến, thu giữ 1 khẩu súng tự chế, 2 con dao bầu là tang vật của vụ án. Trong ảnh: Bệnh viện đa khoa TP Thanh Hóa - nơi tiếp nhận các bệnh nhân bị trọng thương. (Ảnh: Tuổi Trẻ) Tang vật vụ án được thu giữ. (ảnh: CAND)./.