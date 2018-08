Điều tra vụ giang hồ thanh toán nhau tại quán bar khiến 2 người chết

Hỗn chiến trong quán bar, 4 người thương vong: Đêm 5/8 trong quán bar Window trên đường Nguyễn Huệ, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum xảy ra vụ hỗn chiến, hai nhóm đối tượng dùng dao và súng đánh nhau làm 2 người tử vong và 2 người khác bị thương. Trong ảnh, một đối tượng đang được điều trị vết thương tại Khoa Ngoại chấn thương Con trầm cảm dùng gậy đánh chết bố đẻ: Công an huyện Phú Vang và Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đã tiến hành tạm giữ hình sự Nguyễn Khải Trong ảnh, SN 1989, trú thôn Khê Xá), nghi can gây ra cái chết của ông Nguyễn T (SN 1963, trú thôn Khê Xá, xã Phú Lương), là bố đẻ của Khải. (Ảnh: ANTĐ) Chém vợ, tưới xăng đốt nhà làm 2 mẹ con tử vong: Trên địa bàn xã Khánh Bình Tây (huyện Trần Văn Thời, Cà Mau) khoảng 2h sáng 6/8 xảy ra vụ chồng chém vợ, tưới xăng đốt nhà khiến 2 người tử vong. Trầm Bê và Phạm Công Danh nhận lần lượt 4 và 20 năm tù: Sau 13 ngày xét xử, trưa 6/8, phiên tòa xét xử bị cáo Phạm Công Danh, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng VNCB, Tổng Giám đốc Tập đoàn Thiên Thanh cùng 45 đồng phạm bị truy tố tội danh “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Ngân hàng Xây dựng Việt Nam (VNCB) đã tuyên án với từng bị cáo. Tòa án Nhân dân TPHCM quyết định tuyên phạt bị cáo Phạm Công Danh 20 năm tù, Trầm Bê nhận 4 năm tù. Bắt thêm 3 đối tượng gây rối tại Phan Rí: Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Thuận vừa bắt tạm giam thêm 3 đối tượng trong vụ tụ tập đông người gây cản trở giao thông trên Quốc lộ 1A, ném đá vào lực lượng cơ động trong ngày 11/6 tại Phan Rí. Trong ảnh, hiện trường xe ô tô bị các đối tượng quá khích đốt cháy tại Trạm Cảnh sát PCCC Phan Rí ngày 11/6/2018. Đột nhập nhà hàng xóm trộm tài sản trị giá 600 triệu đồng: Cơ quan CSĐT Công an quận 1, TP.HCM đang tạm giữ đối tượng Trần Ngọc Ân (SN 1986, ngụ quận 1) để điều tra về hành vi “trộm cắp tài sản”. Từ hình ảnh nhận dạng do camera an ninh thu được, cơ quan công an nhanh chóng xác định được nghi can là Trần Ngọc Ân đã đột nhập vào nhà hàng xóm trộm một số tài sản có giá trị lên tới hơn 600 triệu đồng. (Ảnh: Công an TPHCM) Đưa 15 người phê ma túy nhảy múa ồn ào trong chung cư về cơ quan công an: Rạng sáng 6/8, công an phường 2 (quận 8, TPHCM) bất ngờ kiểm tra hành chính một căn hộ của chung cư Ngọc Phương Nam (đường Âu Dương Lân, phường 2), phát hiện hàng chục nam nữ thanh niên đang mở nhạc, nhảy nhót trong phòng. Công an đã đưa 15 người về trụ sở để xác minh, làm rõ, xác định 13 người dương tính với ma túy. (Ảnh: Người Lao Động) Người nước ngoài bất thường trong nhà trọ: Sáng 6/8, người dân trong con hẻm 622, đường Cộng Hòa, phường 13 (quận Tân Bình, TPHCM) ngửi thấy mùi hôi thối nên đi xung quanh kiểm tra và phát hiện một người nước ngoài tử vong trong căn nhà trọ trong hẻm. Trong ảnh, đưa thi thể nạn nhân về nhà xác phục vụ công tác điều tra. (Ảnh: An ninh Thủ đô)

