Đối tượng hành hạ người giúp việc hoang tưởng có người giết mình

Liên quan vụ người giúp việc bị tra tấn man rợ, thông tin trên Tiền Phong cho biết, đối tượng Nguyễn Thị Hà (ảnh), SN 1979, tạm trú tại tổ 3, phường Thống Nhất, Tp. Pleiku, Gia Lai)- người được xác định đã rạch mặt, cắt tai, bẻ răng, bàn ủi nóng dí vào người chị Y Nhiêu (SN 1995, thôn Pêng Siêl, xã Đắk Pét, huyện Đắk Glei, Kon Tum) được đưa đến cơ sở tư vấn và cai nghiện ma túy tỉnh Gia Lai. (Ảnh: Báo Gia Lai) Đối tượng Hà khi vào cơ sở cai nghiện thường xuyên la hét, quậy phá, ban đầu không chịu ăn uống. Lời khai của đối tượng vào thời điểm này lúc đúng, lúc sai. (Ảnh: Tiền Phong) Theo lời một y sĩ tại cơ sở, Hà là đối tượng nữ ngáo ma túy nặng nhất trong hơn 20 năm trở lại đây mà cơ sở tiếp nhận. Muốn cắt cơn phải từ 15-45 ngày, lúc đó thần kinh mới tỉnh táo hoàn toàn. Trong ảnh: Hà cho rằng bàn chân bị thương do bị Y Nhiêu bỏ mảnh bóng đèn vào giày. (Ảnh: Người Lao động) Báo Gia Lai phản ánh, khi được hỏi về Y Nhiêu, đối tượng Hà nói rằng không hề quen biết ai có tên như vậy. Khi phóng viên cung cấp hình ảnh của Y Nhiêu, đối tượng Hà tỏ ra bất ngờ, không nhận ra vì "trông như ma quỷ". Trong ảnh: Nạn nhân Y Nhiêu với chi chít những vết thương trên đầu. (Ảnh: Người Lao động) Phủ nhận việc bạo hành, đối tượng Hà vừa khóc lóc và kể rằng chị Y Nhiêu đã nhiều lần bỏ “thuốc thư” với gia đình y để ăn trộm tiền bạc. Trong ảnh: Y Nhiêu bị bà chủ bẻ gãy 3 chiếc răng. (Ảnh: Người Lao động) Đối tượng còn khẳng định bị Y Nhiêu bỏ thuốc ngủ vào đồ ăn, đập vỡ bóng đèn điện để bỏ vào thức ăn, sữa tắm cũng như đổ vào tai của y, cắt hết quần áo của y. Theo người phụ nữ này, vết thương trên người Y Nhiêu là do bản thân Nhiêu tạo ra. Trong ảnh: Tay của Y Nhiêu bị bàn là và thanh sắt nung nóng áp mạnh vào gây tổn thương. (Ảnh: Dân Trí) Đối tượng Hà cứ nghĩ rằng ai đó nhét mảnh chai, dây thép gai vào tai mình nên khó chịu, đau đầu. Người phụ nữ này còn hoang tưởng nghi ngờ, sợ sệt, đề phòng mọi thứ vì nghĩ người khác muốn hại mình, giết mình. Trong ảnh: Nạn nhân Y Nhiêu được cán bộ y tế chăm sóc. Như tin đã đưa, Y Nhiêu (SN 1995, ngụ xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei, Kon Tum) do kinh tế quá khó khăn nên xuống TP. Pleiku (Gia Lai) tìm việc. Tại đây chị vào làm việc ở quán cà phê của bà Nguyễn Thị Hà ở phường Thống Nhất. Sau đó, chị được bà Hà đưa về phụ giúp việc gia đình. Trong ảnh: Y Nhiêu cùng mẹ tại bệnh viện. (Ảnh: KT) Theo trình báo của Y Nhiêu, đầu tháng 6/2018, bà Hà đổ lỗi chị ăn trộm tiền của gia đình nên đã tra tấn chị bằng các hình thức: dùng cây sắt đập lên người, dùng khò bằng lửa đốt khắp người... Thậm chí còn lấy bàn ủi nóng dí vào người, dùng búa, kìm bẻ răng, dùng dao rạch mặt chị... một thời gian dài. (Ảnh: Lao Động) Không chịu nổi các màn tra tấn, nhân lúc chủ sơ hở, Y Nhiêu đã trốn ra khỏi nhà. Nhờ sự trợ giúp của một số người dân, chị đã trốn về được nhà mình. Hiện chị Y Nhiêu vẫn đang được điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Đăk Glei với chi chít các vết thương trên người. Trong ảnh: Dãy nhà trọ, nơi Y Nhiêu bị hành hạ./.

