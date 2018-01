Giả danh công an lừa đảo hàng trăm triệu của người dân

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế vừa bắt giữ nhóm 9 đối tượng để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong nhóm này, có 4 người mang Quốc tịch Đài Loan -Trung Quốc, gồm: Tu Tsan Chang (20 tuổi); Lin Hung Yu (40 tuổi); Chen Ching Fen (23 tuổi); Ko Chih Chiang (26 tuổi) và 5 người Việt Nam gồm: Trần Văn Thiết, Phạm Văn Sửu, trú ở huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh; Nguyễn Đăng Thăng, Đỗ Văn Dũng, cùng trú xã huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh và Nguyễn Trung Thông, trú huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội.

Đối tượng lừa đảo người Đài Loan tại cơ quan điều tra.

Trước đó, vào chiều 27/12/2017, khi Trần Văn Thiết và Lin Hung Yu đến Ngân hàng BIDV chi nhánh Thừa Thiên - Huế ở 41 đường Hùng Vương rút hơn 355 triệu đồng thì bị lực lượng công an ập đến bắt giữ. Tiếp đó, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế bắt thêm 3 đối tượng người Đài Loan và 4 đối tượng người Việt Nam còn lại trong nhóm lừa đảo này.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận được một người ở Đài Loan thuê qua Việt Nam thực hiện hành vi lừa đảo với chiêu bài giả danh Công an gọi điện đến các gia đình yêu cầu chuyển tiền để phục vụ công tác điều tra, nếu không muốn bị bắt giam vì liên quan đến hành vi phạm tội. Bằng thủ đoạn này, nhiều người bị sập bẫy.

Số tiền hơn 355 triệu đồng mà các đối tượng này vừa rút là do chị Lương Thị T., trú tại quận Hà Đông, thành phố Hà Nội gửi vào tài khoản do các đối tượng cung cấp.

Đối tượng người Đài Loan trong đường dây lừa đảo bị Công an Thừa Thiên-Huế bắt giữ.

Đại tá Phan Văn Minh, Trưởng Phòng tham mưu, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, đây là hoạt động lừa đảo xuyên quốc gia, thủ đoạn tuy không mới nhưng nhiều người dân vẫn bị sập bẫy.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân khi các cá nhân giả danh Công an hoặc các cơ quan khác trong hệ thống tố tụng mà gọi điện yêu cầu chuyển tiền đến các tài khoản trong nước hoặc nước ngoài, với các thủ đoạn tương tự thì người dân phải cảnh giác, báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để ngăn chặn kịp thời, không để gây ra hậu quả đáng tiếc./.

