Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ người nghèo lừa hơn 50.000 nông dân ra sao?

Cơ quan điều tra vừa kết thúc điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” tại Trung tâm Hỗ trợ người nghèo, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, đề nghị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại Điều 139 Bộ Luật Hình sự năm 1999 đối với 6 bị can. 2 trong 6 bị can là Trần Đức Trung (SN 1961), nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên của Trung tâm Hỗ trợ người nghèo trong phát triển nông thôn mới và Lê Thị Hằng (SN 1963), nguyên Tổng Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ người nghèo trong phát triển nông thôn mới. (Ảnh: VTC14) Thông tin ban đầu, thông qua Trung tâm Hỗ trợ người nghèo trong phát triển nông thôn (thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ ngành nghề nông thôn Việt Nam) và Chương trình "Trái tim Việt Nam", Trung và Hằng đã thực hiện hành vi lừa đảo số tiền lớn của nhiều người dân trong cả nước. (Ảnh: Dân Trí) Trung tâm này thành lập các chi nhánh tại nhiều tỉnh thành để huy động tiền của nông dân. Sau 8 tháng triển khai chương trình "Trái tim Việt Nam", Trung tâm của Trung và Hằng đã thành lập 27 điểm tư vấn thuộc 14 tỉnh, thu được số tiền hơn 100 tỷ đồng của trên 50.000 nông dân với lời hứa nộp tiền sẽ được lợi nhuận cao. (Ảnh: Tiền Phong) Từ phản ánh trên phương tiện thông tin đại chúng và đơn tố cáo của công dân về hoạt động có dấu hiệu vi phạm pháp luật của Trung tâm Hỗ trợ người nghèo trong phát triển nông thôn mới, thuộc Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn Việt Nam. (Ảnh: congluan.vn) Sau khi xem xét, xác định có dấu hiệu tội phạm, ngày 28/3/2016, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Trung tâm Hỗ trợ người nghèo trong phát triển nông thôn mới để điều tra theo quy định của pháp luật. (Ảnh: VnMedia) Trước khi bị bắt và truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, ông Trần Đức Trung đảm nhiệm chức vụ Phó tổng biên tập phụ trách Tạp chí Doanh nghiệp & Thương hiệu và Tạp chí Văn Hiến. Trong ảnh, thẻ nhà báo của Trần Đức Trung do Bộ Thông tin-Truyền thông cấp. Ngày 12/4/2017, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã khởi tố, bắt giam đối với Trần Đức Trung và Lê Thị Hằng để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

