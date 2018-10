Khởi tố kẻ đâm mù mắt người khác khi đi đòi nợ

Người bị đâm mù mắt là anh Lê Tấn Sinh (36 tuổi, trú tại khu phố Minh Tân 2, thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong).

2 năm trước, vợ của nạn nhân là chị Trần Thị Kim Ngọc vay của Phạm Thị Ngọc Tuyết (23 tuổi, trú tại Khu phố Minh Tân 2, thị trấn Phan Rí Cửa) 3 triệu đồng, với lãi suất 30.000 đồng/ngày. Nếu tính tiền lãi trong vòng 2 năm qua đã lên đến 20 triệu đồng.

Anh Lê Tấn Sinh bị đâm hỏng hỏng mắt trái. Ảnh: C.A

Mới đây, vào ngày 23/8, vợ chồng Tuyết đến nhà anh Sinh để đòi tiền lãi 2 ngày gần nhất là 60.000 đồng. Trong lúc lời qua tiếng lại, Tuyết xông vào đánh vợ anh Sinh. Thấy vợ đang bế con nhỏ bị đánh, nạn nhân lao vào can ngăn.

Phạm Thị Ngọc Tuyết bất ngờ dùng vỏ chai bia đập bể đâm vào mặt nạn nhân khiến anh này bị hỏng mắt trái với thương tật 41%. Từ ngày mù mắt trái, anh Sinh không thể đi biển để nuôi gia đình.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với Phạm Thị Ngọc Tuyết về hành vi “cố ý gây thương tích” để xử lý theo quy định của pháp luật./.

