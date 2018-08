Nghi vấn bé gái ở Vĩnh Phúc bị dụ vào nhà nghỉ "làm chuyện người lớn“

Theo đơn trình báo tới cơ quan chức năng, ngày 1/8, nhân lúc bố mẹ của L.T.M.H (14 tuổi, dân tộc Sán Dìu, trú tại xã Đạo Trù,Tam Đảo, Vĩnh Phúc) đi vắng, Trần Quang Đ. (30 tuổi, trú tại xã Hợp Lý, Lập Thạch, Vĩnh Phúc) đã đến nhà dụ dỗ H đi làm thêm trong thời gian nghỉ hè với công việc nhàn, lương cao. Do được một người can ngăn nên H. từ chối lời mời này.

Đến ngày 2/8, Đ. tiếp tục nhắn tin dụ dỗ L.T.M.H bắt taxi xuống nơi tên này làm việc tại quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) và lần này H. đồng ý. Đến nơi hẹn, Đ. trả tiền taxi và lấy xe máy chở L.T.M.H đến nhà nghỉ tại phường Thổ Quan (Đống Đa, Hà Nội).

Sau khi thực hiện hành vi đồi bại, Đ. cho H. 150.000 đồng để bắt xe về nhà. Do sợ hãi, H. không dám về nhà. Đến 23h cùng ngày, H. được công an thị trấn Phùng (Đan Phượng, Hà Nội) đưa về nhà an toàn.

Đến 6/8, H. vẫn trong tình trạng hoảng loạn tâm lý, tuyệt thực và không tiếp xúc với mọi người trong gia đình.

Tuy nhiên, Đ. cho biết, tất cả chỉ là hiểu lầm. “Hiện tại tôi đang rất bận, không có thời gian giải thích và làm việc với báo chí”, Đ. nói.

Một lãnh đạo Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết: "Ngay sau khi nhận được đơn tố cáo từ gia đình nạn nhân, cơ quan điều tra đã nhanh chóng vào cuộc. Hiện tại, chúng tôi vẫn đang điều tra sự việc, khi có kết quả sẽ thông báo cho cơ quan báo chí"./.

