Nhiều cán bộ biên phòng bị xem xét kỷ luật liên quan đến trùm gỗ lậu Phượng râu

Những cán bộ lãnh đạo tại Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Đắk Lắk liên quan đến vụ Bộ Công an bắt trùm gỗ lậu Phan Hữu Phượng (SN 1968, tức Phượng "râu") đang bị xem xét thi hành kỷ luật. Thông tin trên Người Lao Động trích dẫn từ thông cáo báo chí của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk cho biết. Trong ảnh, trùm gỗ lậu Phan Hữu Phượng lúc bị bắt. (Ảnh: Báo Giao Thông) Theo thông cáo báo chí, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Đắk Lắk đã thống nhất thực hiện quy trình xem xét, thi hành kỷ luật Đảng đối với: đại tá Nguyễn Lương Hòa, nguyên chính ủy, nguyên Bí thư Đảng ủy; đại tá Phạm Quang Hùng, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng; đại tá Trần Ích Thà, nguyên ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, nguyên phó chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng; đại tá Tống Anh Tuấn, Đảng ủy viên, Phó Chỉ huy trưởng. Trong ảnh, cơ quan chức năng khám xét nhà trùm gỗ lậu Phượng râu. (Ảnh: Báo Giao Thông) Theo UBKT Tỉnh ủy Đắk Lắk, với chức trách, nhiệm vụ được giao, các cán bộ nói trên trong lãnh đạo, chỉ huy có một phần trách nhiệm với khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy và chịu trách nhiệm trực tiếp trên từng vị trí công tác trong việc để xảy ra tình trạng khai thác, vận chuyển gỗ trái phép trong khu vực biên giới thuộc địa bàn BĐBP tỉnh quản lý. (Ảnh: Quốc Học-Tuấn Long) Ngoài ra, UBKT tỉnh ủy cũng xem xét trách nhiệm của ông Đinh Xuân Diệu, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tài chính, trong vụ bắt trùm gỗ lậu Phượng râu. Theo đó, ông Diệu có khuyết điểm, sai phạm trong việc trực tiếp ký một số văn bản đề nghị cho vận chuyển, đôn đốc việc vận chuyển gỗ mua qua đấu giá, đã ghi sai quy cách và đơn vị tính khối lượng gỗ mua bán tài sản đấu giá; đôn đốc ông Phan Hữu Phượng vận chuyển gỗ trong khi ông Phượng đã vận chuyển hết số gỗ mua qua đấu giá ra khỏi Vườn Quốc gia Yók Đôn. (Ảnh: Quốc Học-Tuấn Long) Đường dây khai thác, vận chuyển gỗ lậu ở Đắk Nông do Phượng "râu" cầm đầu bị phát hiện khi ngày 27/4, lực lượng chức năng bắt quả tang 2 xe tải biển kiểm soát 61L-3057 và 61C-072.70 do Trần Lưu Lân (SN 1970, ở phường EaTam, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) và Hồ Trọng Dũng (SN 1965, ở phường Thành Công, TP. Buôn Ma Thuột) điều khiển, đang vận chuyển 40,2m3 gỗ không có giấy tờ hợp pháp. (Ảnh: Báo Người Lao Động) Ngay sau đó, cơ quan điều tra đã thực hiện việc khám xét lán trại, nhà xưởng và nơi ở của Phượng "râu" thu giữ hàng trăm m3 gỗ không có giấy tờ hợp pháp. (Ảnh:Báo Tài nguyên-Môi trường) Ngày 3/5, Công an tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với 5 bị can đã vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản. Trong ảnh, khu vực lán trại khai thác gỗ của Phượng "râu" nằm sát đồn biên phòng(Ảnh: Báo Người Lao Động) Liên quan đến vụ việc, nhiều cán bộ thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk, Hạt Kiểm lâm huyện Cư Jút bị đình chỉ công tác. Cụ thể, 4 cán bộ là lãnh đạo 2 Đồn biên phòng 747 (Bo Heng) và đồn 749 (Yok Đôn) bị đình chỉ công tác để phục vụ công tác điều tra vụ vận chuyển hàng trăm mét khối gỗ lậu của Phan Hữu Phượng. Trong ảnh: Thượng tá Cao Hữu Tùng, Đồn trưởng đồn 747 bị đình chỉ công tác. (Ảnh: Quốc Học-Tuấn Long)

Những cán bộ lãnh đạo tại Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Đắk Lắk liên quan đến vụ Bộ Công an bắt trùm gỗ lậu Phan Hữu Phượng (SN 1968, tức Phượng "râu") đang bị xem xét thi hành kỷ luật. Thông tin trên Người Lao Động trích dẫn từ thông cáo báo chí của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk cho biết. Trong ảnh, trùm gỗ lậu Phan Hữu Phượng lúc bị bắt. (Ảnh: Báo Giao Thông) Theo thông cáo báo chí, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Đắk Lắk đã thống nhất thực hiện quy trình xem xét, thi hành kỷ luật Đảng đối với: đại tá Nguyễn Lương Hòa, nguyên chính ủy, nguyên Bí thư Đảng ủy; đại tá Phạm Quang Hùng, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng; đại tá Trần Ích Thà, nguyên ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, nguyên phó chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng; đại tá Tống Anh Tuấn, Đảng ủy viên, Phó Chỉ huy trưởng. Trong ảnh, cơ quan chức năng khám xét nhà trùm gỗ lậu Phượng râu . (Ảnh: Báo Giao Thông) Theo UBKT Tỉnh ủy Đắk Lắk, với chức trách, nhiệm vụ được giao, các cán bộ nói trên trong lãnh đạo, chỉ huy có một phần trách nhiệm với khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy và chịu trách nhiệm trực tiếp trên từng vị trí công tác trong việc để xảy ra tình trạng khai thác, vận chuyển gỗ trái phép trong khu vực biên giới thuộc địa bàn BĐBP tỉnh quản lý. (Ảnh: Quốc Học-Tuấn Long) Ngoài ra, UBKT tỉnh ủy cũng xem xét trách nhiệm của ông Đinh Xuân Diệu, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tài chính, trong vụ bắt trùm gỗ lậu Phượng râu. Theo đó, ông Diệu có khuyết điểm, sai phạm trong việc trực tiếp ký một số văn bản đề nghị cho vận chuyển, đôn đốc việc vận chuyển gỗ mua qua đấu giá, đã ghi sai quy cách và đơn vị tính khối lượng gỗ mua bán tài sản đấu giá; đôn đốc ông Phan Hữu Phượng vận chuyển gỗ trong khi ông Phượng đã vận chuyển hết số gỗ mua qua đấu giá ra khỏi Vườn Quốc gia Yók Đôn. (Ảnh: Quốc Học-Tuấn Long) Đường dây khai thác, vận chuyển gỗ lậu ở Đắk Nông do Phượng "râu" cầm đầu bị phát hiện khi ngày 27/4 , lực lượng chức năng bắt quả tang 2 xe tải biển kiểm soát 61L-3057 và 61C-072.70 do Trần Lưu Lân (SN 1970, ở phường EaTam, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) và Hồ Trọng Dũng (SN 1965, ở phường Thành Công, TP. Buôn Ma Thuột) điều khiển, đang vận chuyển 40,2m3 gỗ không có giấy tờ hợp pháp. (Ảnh: Báo Người Lao Động) Ngay sau đó, cơ quan điều tra đã thực hiện việc khám xét lán trại, nhà xưởng và nơi ở của Phượng "râu" thu giữ hàng trăm m3 gỗ không có giấy tờ hợp pháp. (Ảnh:Báo Tài nguyên-Môi trường) Ngày 3/5, Công an tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với 5 bị can đã vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản. Trong ảnh, khu vực lán trại khai thác gỗ của Phượng "râu" nằm sát đồn biên phòng(Ảnh: Báo Người Lao Động) Liên quan đến vụ việc, nhiều cán bộ thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk, Hạt Kiểm lâm huyện Cư Jút bị đình chỉ công tác. Cụ thể, 4 cán bộ là lãnh đạo 2 Đồn biên phòng 747 (Bo Heng) và đồn 749 (Yok Đôn) bị đình chỉ công tác để phục vụ công tác điều tra vụ vận chuyển hàng trăm mét khối gỗ lậu của Phan Hữu Phượng. Trong ảnh: Thượng tá Cao Hữu Tùng, Đồn trưởng đồn 747 bị đình chỉ công tác. (Ảnh: Quốc Học-Tuấn Long)