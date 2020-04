Nóng 24: Nhiều sai phạm liên quan đến phòng dịch Covid-19 bị xử lý

6. Ham đầu tư tiền ảo, nhân viên bệnh viện ở Phú Thọ lừa đảo gần 3 tỷ đồng: Ngày 5/4, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã điều tra, làm rõ hành vi phạm tội, ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Bùi Thị Quỳnh Liên (SN 1984, trú khu Thanh Xuân, phường Gia Cẩm, TP Việt Trì, Phú Thọ) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, do quen biết trên mạng xã hội, Liên vay chị Thu Hoài (ở TP Việt Trì) 3 tỷ đồng để đầu tư làm ăn. Do đầu tư tiền ảo, không sinh lợi nhuận Liên đã chiếm đoạt lấy tiền tiêu sài. Trong ảnh: Bị can Bùi Thị Quỳnh Liên./.