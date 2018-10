Nóng 24h: Công an điều tra vụ em rể sát hại chị dâu rồi tự tử

1. Giết chị dâu rồi lao xe vào ô tô tự tử bất thành: Chiều 21/10, Bùi Anh Mỹ (34 tuổi, trú tại xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái đưa chị Hoàng Thị L. (26 tuổi) vào khách sạn Phương Th., thuộc tổ 9, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái. Tại đây, Bùi Anh Mỹ đã sát hại chị Hoàng Thị L. Trong ảnh: Khu vực xảy ra vụ án. Hành động xong, Mỹ di chuyển về phía đường Âu Cơ bằng xe máy, sau đó lao thẳng vào một chiếc ô tô đi ngược chiều với ý đồ tự sát, nhưng không chết mà chỉ bị thương. Được biết, dù Mỹ và chị L. là em rể và chị dâu nhưng hai người vẫn lén lút quan hệ tình cảm với nhau, đã bị gia đình nhắc nhở nhiều lần. Vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. Trong ảnh: Nghi phạm Bùi Anh Mỹ. (Ảnh: Vietnamnet) 2. Vụ nghịch tử sát hại mẹ, khống chế con trai cố thủ trong nhà: Sáng 22/10, lực lượng chức năng nhận tin báo mẹ nuôi của Nguyễn Văn Thương (36 tuổi, trú xã Cao Thắng, huyện Lương Sơn, Hòa Bình) tử vong tại nhà, còn người đàn ông này đang ôm con trai 4 tuổi la hét. Trong ảnh:hiện trường vụ án. (Ảnh: Công an TPHCM) Đến hiện trường, Công an huyện Lương Sơn phát hiện thi thể bà lão dưới giếng gần đó, nghi bị sát hại. Thấy cảnh sát vây ráp, Thương đã ôm con trai 4 tuổi rồi trèo lên tầng 3 ngôi nhà của anh ta ở thôn Bá Lam để cố thủ. Sau hơn 2 giờ, cảnh sát hình sự tiếp cận, khống chế nghi phạm, giải cứu bé trai an toàn. Trong ảnh: Công an phong tỏa hiện trường nơi xảy ra sự việc (Ảnh: Dân Việt) Được biết, Thương là con nuôi của vợ chồng bà V. Năm 2017, Thương đã đi chữa bệnh liên quan đến tâm thần tại Hà Nội. Sau khi điều trị tại đây một thời gian, đối tượng trở về nhà và sinh sống bình thường. Tuy nhiên, đêm 21/10, Thương bỗng có nhiều biểu hiện lạ và gây ra vụ án. Trong ảnh: Ngôi nhà xảy ra vụ việc. (Ảnh: FB) 3. Vụ phá 64ha ở Bình Định: Ngày 22/10, TAND tỉnh Bình Định mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án hủy hoại rừng với quy mô lớn xảy ra tại xã An Hưng, huyện An Lão. Bị cáo nhận mức án cao nhất 12 năm tù là Lê Văn Thiệt (56 tuổi, nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP đầu tư - kinh doanh tổng hợp Thương Thảo). 9 bị cáo này đã có hành vi phá rừng trái phép trên địa bàn xã An Hưng, huyện An Lão với tổng diện tích hơn 64 ha, trữ lượng rừng bị thiệt hại 5.520 m3, tổng giá trị thiệt hại gần 4,8 tỉ đồng. 4. Bắt kẻ khống chế, đâm chủ tiệm gạo ở Khánh Hòa: Sáng 22/10, tại tiệm gạo Nghĩa Hòa (Nha Trang, Khánh Hòa), chị Đặng Thị Hòa (SN 1979) đang buôn bán thì bị Ngô Xuân Hùng (44 tuổi, trú TP. Nha Trang) cầm dao xông khống chế. Người dân hô hô hoán và kêu gọi Hùng thả chị Hòa nhưng đối tượng vẫn giữ nạn nhân làm con tin và sau đó, đâm nhiều nhát khiến nạn nhân gục ngã. Chị Hòa được đưa đến bệnh viện cấp cứu. 5. Vụ nhắn tin đe dọa lãnh đạo Văn phòng Đại biểu Quốc hội: Qua điều tra mở rộng vụ án nhắn tin đe dọa nhằm chiếm đoạt tài sản đối với lãnh đạo Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội của một số địa phương xảy ra ngày 15 và 16/10, ngày 20/10, Cục Cảnh sát hình sự đã ra Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và Quyết định tạm giữ đối với 1 đối tượng nữa là Trần Quang Nam (SN 1990, hiện trú tại Bạch Đằng, phường 2, quận Tân Bình, TPHCM) về hành vi nhắn tin đe dọa nhằm cưỡng đoạt tài sản. 6. Vụ nữ chủ quán bị kẻ cướp đâm chết ở Bình Dương: Trích xuất camera gần hiện trường, công an phát hiện một nam thanh niên có dấu hiệu khả nghi. Trong ảnh: Hiện trường vụ án mạng. Người này mặc áo thun, quần jean, áo khoác đen, mũ bảo hiểm màu trắng, đeo khẩu trang, đi xe hiệu Suzuki Axelo biển số 55K2-137.59, tay người này vẫn còn dính máu. Trong ảnh: Đối tượng có dấu hiệu khả nghi bị camera ghi lại. (ảnh: Công an TPHCM)./.

