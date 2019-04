Nóng 24h: Diễn biến mới nhất vụ cô gái bị tra tấn đến sảy thai

6. Đánh Trung úy Công an gãy tay để trả thù: Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang đã quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Phú Quốc (44 tuổi, ngụ thành phố Tân An, tỉnh Long An) để điều tra về hành vi “cố ý gây thương tích”. Nguyễn Phú Quốc là đối tượng đã đánh gãy tay một Trung úy công an.