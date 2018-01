Nóng 24h: Diễn biến ngày thứ 2 phiên tòa xét xử Đại án Phạm Công Danh

Ông Trần Bắc Hà xin vắng mặt tại phiên toà xét xử Phạm Công Danh: Trong ngày thứ 2 phiên tòa xét xử vụ đại án Phạm Công Danh, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Xây dựng, nguyên Tổng Giám đốc Tập đoàn Thiên Thanh và 45 đồng phạm về tội “Cố ý làm trái quy định Nhà nước về kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, làm thiệt hại trên 6.126 tỷ đồng, đại diện Viện Kiểm sát đã đọc bản cáo trạng dài 129 trang, liệt kê 4 nhóm hành vi phạm tội của các bị cáo. Do cáo trạng dài, sức khỏe không đảm bảo và có ý kiến của bác sỹ nên được phép của chủ tọa phiên tòa, 4 bị cáo Phạm Công Danh, Trầm Bê, Nguyễn Việt Hà và Đặng Thị Bích Thủy được Hội đồng xét xử cho phép ngồi nghe cáo trạng. Đặc biệt, bị cáo Phạm Công Danh vẫn phải nhờ cậy sự chăm sóc y tế của các bác sỹ. Do bị suy thận độ 3, bị cáo Danh được Chủ tọa cho phép vào phòng lưu phạm để nghe cáo trạng qua màn hình... Với tư cách người có quyền và nghĩa vụ liên quan, ông Trần Bắc Hà nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng BIDV cũng được tòa triệu tập, tuy nhiên ông này có đơn xin vắng mặt vì đang điều trị ung thư gan. (Ảnh: Tuổi Trẻ) Bắt quả tang đối tượng vận chuyển 300 viên ma túy tổng hợp: Khoảng 17h30 ngày 8/1, tại khu vực thôn 2, xã Nguyễn Huệ, thị xã Đông Triều, lực lượng công an bắt quả tang Nguyễn Đức Vinh, ảnh (SN 1972, trú tại phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng) đang có hành vi cất giấu trong người 299 viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc, 2 gói ma túy đá và nhiều tang vật khác liên quan. (Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh) Kẻ buôn 21 bánh heroin táo tợn chống trả, làm bị thương 2 trinh sát: 2 đối tượng là Lò Văn Sinh, ảnh phải (SN 1978, trú tại Đội 14, xã Thanh Chăn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) và Khăm Phụt Thăm Mạ Vông, ảnh trái (SN 1988, quốc tịch Lào, trú tại bản Phôn, huyện Phôn Hông, tỉnh Vientiane, Lào) đã bị bắt quả tang tại khách sạn Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên lúc 18h30 tối 8/1 khi đang mua bán trái phép chất ma túy. Truy nã nguyên cán bộ ngân hàng dùng sổ đỏ giả đi lừa đảo: Ngày 9/1,Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh (PC44) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thị Hợi (sinh năm 1967), trú tại tổ 10, khu 3, phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long, nguyên cán bộ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Quảng Ninh, về các hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”, “sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan tổ chức”. Lừa bán trẻ em sang Trung Quốc với giá 100 triệu đồng: Công an huyện Kỳ Sơn, Nghệ An cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với 2 đối tượng lừa bán 3 trẻ em sang Trung Quốc. Hai bị can bị khởi tố là Cụt Thị Thông (SN 1989) và Cụt Thị Mão (SN 1989), cùng trú tại huyện Kỳ Sơn. (Ảnh minh họa) Mâu thuẫn khi uống rượu, một người bị đâm chết: Sáng 9/1, Cơ quan điều tra, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đang phối hợp với công an huyện Chư Prông tạm giữ một đối tượng để điều tra về hành vi “Giết người” trong vụ án mới xảy ra tại xã Ia Piơr, huyện Chư Prông. Truy tìm đối tượng dùng hung khí cướp xe máy của tài xế Grabbike: Công an quận 9, TP Hồ Chí Minh đã lấy lời khai của anh P.V.H (22 tuổi, quê Hà Tĩnh, tạm trú Thủ Đức) để làm rõ vụ việc và truy xét đối tượng gây thương tích cho anh H sau đó cướp xe gắn máy. Trong ảnh, anh H bị khâu nhiều mũi trên mặt (Ảnh: Công an Nhân dân) Nghi án chủ nhà trọ bị kẻ bịt mặt uy hiếp, cướp vàng: Khoảng 21h ngày 6/1, bà Lê Thị Ánh Tuyết - ảnh (ở thị trấn Lăng Cô) đang nằm xem thiết bị điện tử trên giường, thì bị một đối tượng bịt mặt xông tới, kề dao vào cổ, rồi dùng dây trói, khống chế bà, lấy đi một dây chuyền 4,5 chỉ vàng 18k; 1 máy ipad mini và 1 điện thoại Iphone 6 rồi tẩu thoát. Từ trình báo của bà Tuyết, công an huyện Phú Lộc cho biết đang xác minh vụ việc. Gã “rể” hờ sát hại dã man mẹ và chị vợ vì bị sỉ nhục: Thông tin trên Dân Trí cho biết, chiều 8/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Văn Ri (71 tuổi, ảnh) để điều tra về hành vi “Giết người”. Lê Văn Ri được xác định là nghi phạm sát hại dã man cụ bà Nguyễn Thị Năm (79 tuổi) và con gái của cụ là bà Võ Thị Phượng (45 tuổi), cùng ngụ tại ấp 2, xã Trinh Phú, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng vào đêm 5/1. Trong ảnh, gia đình tổ chức tang lễ cho các nạn nhân (Ảnh: Dân Trí)