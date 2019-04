Nóng 24h: Điều tra nghi án nam sinh viên sát hại bạn gái rồi tự tử

1. Nghi án nam sinh viên sát hại bạn gái rồi tự tử: Khoảng 20h, ngày 2/4, Cơ quan CSĐT nhận tin báo phát hiện hai thi thể chết trong phòng trọ tầng 2, khu nhà trọ của của gia đình ông Lê Văn Lương (SN 1960), trú tại tổ 4 phường Tân Thịnh, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. (Ảnh: Dân Sinh) Quá trình khám nghiệm hiện trường, cơ quan Công an xác định thi thể nữ là Nguyễn Thị N. (SN 2000), là sinh viên năm thứ nhất, quê Sóc Sơn, Hà Nội đang thuê trọ tại đây. Thi thể nam là Phạm Văn Nhi (SN 1995), trú xã Tân Lập, Đầm Hà, Quảng Ninh, là sinh viên một trường Đại học ở Hà Nội đang thực tập tại Sóc Sơn. (Ảnh: Baophapluat.vn) Nguyên nhân xác định ban đầu, giữa Nguyễn Thị N. và Phạm Văn Nhi có quan hệ yêu đương. Chiều tối 2/4, do mâu thuẫn tình cảm, Nhi đã sát hại chị N. rồi tự tử. Khám nghiệm tử thi cho thấy, chị N. bị nhiều vết dao đâm ở ngực và lưng dẫn đến tử vong. Trong ảnh: Cơ quan chức năng tại hiện trường vụ án. (ảnh: CAND) Sau khi gây án xong, Nhi dùng dây điện tự tử trong tư thế treo cổ. Ngoài ra trong phòng có bình ga 12kg đang trong tư thế mở, cửa phòng được chốt trong. (Ảnh: KT) 2. Vụ sàm sỡ bé gái trong thang máy: Chiều 3/4, người đàn ông được xác định liên quan đến vụ việc bé gái bị sàm sỡ trong thang máy ở một chung cư trên địa bàn quận 4, TPHCM đã đến cơ quan công an làm việc. Trong ảnh: Hình ảnh người đàn ông sàm sỡ bé gái được camera ghi lại. Công an quận 4 cho biết, đang tích cực xác minh lấy lời khai người này, bị hại, những người có liên quan để nhanh chóng kết luận và đưa ra hướng xử lý theo quy định của pháp luật. 3. phóng viên bị hành hung ở Lâm Đồng: Trong quá trình tác nghiệp, đóng vai người của doanh nghiệp, 2 phóng viên của Thông tấn xã Việt Nam và Báo Lâm Đồng đã bị nhóm côn đồ dùng hung khí như dao, rựa phát rẫy, bao vây và dùng những lời đe dọa, uy hiếp nhằm không cho mua hồ sơ dự thầu tại Trung tâm Quản lý và Khai thác Công trình công cộng huyện Đạ Huoai (Lâm Đồng). Tiếp đó nhóm côn đồ này còn lao vào đánh 2 phóng viên rồi mới lên xe rời khỏi hiện trường. Trong ảnh: Hung khí nhóm côn đồ đã dùng để hành hung, đe dọa 2 phóng viên. 4. Khởi tố, bắt tạm giam Khá “bảnh” và 4 đối tượng: Cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Ngô Bá Khá (SN 1993, ở Từ Sơn, Bắc Ninh, còn được gọi với cái tên Khá "bảnh") cùng 4 đối tượng khác. Các đối tượng bị khởi tố về hành vi Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc. 5. Đâm chết bạn gái rồi uống thuốc sâu tự tử: Khoảng 18h30' ngày 1/4, tại Khu công nghiệp Vsip Hải Phòng, do mâu thuẫn tình cảm, chị Đặng Thu H bất ngờ bị một nam thanh niên tên H, (SN 1991, ở xã Phục Lễ, cùng Thủy Nguyên, Hải Phòng) dùng dao bầu đâm vào người nhiều nhát khiến chị H tử vong tại chỗ. Phát hiện sự việc, một số người dân chạy tới thì cũng thấy nam thanh niên nằm trên đất có biểu hiện nghi uống thuốc trừ sâu tự tử, trên cổ có vết thương liền đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch./.

