Nóng 24h: Hé lộ thủ đoạn bắt cóc nữ sinh giao gà ở Điện Biên

1. Hé lộ thủ đoạn bắt cóc nữ sinh giao gà ở Điện Biên: Theo lời khai của các đối tượng, Vi Văn Toán chính là chủ mưu của vụ án mạng. Toán cho rằng gia đình Cao Mỹ Duyên nợ mình một số tiền và muốn bắt cóc con gái để gây sức ép. Toán hứa trả ma túy và tiền cho Bùi Văn Công, Vương Văn Hùng nếu thực hiện "phi vụ" thành công. Theo kế hoạch, Vương Văn Hùng tiếp cận và xin số Cao Mỹ Duyên rồi hẹn ship gà. Nhóm Bùi Văn Công, Lường Văn Lả, Phạm Văn Nhiệm mai phục ở điểm hẹn rồi xiết cổ Cao Mỹ Duyên bằng côn nhị khúc khiến cô ngất đi. Sau đó, chúng mang nữ sinh xấu số về nhà Bùi Văn Công thay nhau hãm hiếp. Đến rạng sáng 7/2, thấy Cao Mỹ Duyên đã yếu, các đối tượng sát hại rồi khiêng xác lên để tại khu chăn nuôi nhà em rể Bùi Văn Công ở Đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên. 2. Công an đang điều tra vụ nhóm đòi nợ thuê bị con nợ đánh cho bầm dập: Liên quan đến vụ việc đi đòi nợ thuê, 3 người bị con nợ đánh, bắt quỳ lạy ở thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, sáng 7/4, ông Phạm Văn Thành, Chủ tịch UBND thị xã Đông Triều cho biết đã giao công an điều tra làm rõ vụ việc. Theo kết quả điều tra, khoảng năm 2014, người đàn ông tên Thành ở phường Mạo Khê (thị xã Đông Triều, Quảng Ninh), cho gia đình ông Ngân (ở Yên Thọ) vay khoản nợ 400 triệu đồng, với lãi suất 2 triệu/100 triệu/1 tháng. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, gia đình ông Ngân chưa trả, mới chỉ trả được phần lãi, vì vậy ông Thành đã thuê công ty đòi nợ Hưng Thịnh đến nhà ông Ngân để làm việc. Trong quá trình nói chuyện, ba người trong nhóm đòi nợ thuê hành xử lỗ mãng và đã bị ông Ngân đánh. Sau đó, ông Ngân còn bắt ba người này quỳ gối rồi quay clip, chụp ảnh tung lên mạng. 3. Vụ cháy chung cư Carina làm 13 người chết có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm? Liên quan đến vụ cháy chung cư Carina vào rạng sáng 23/3/2018 khiến 13 người chết và hàng chục người bị thương, phía chủ đầu tư chung cư này cho rằng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM còn "bỏ lọt tội phạm", chưa xem xét trách nhiệm của Công ty Sejco và nhiều cá nhân khác. Động thái này được Chủ đầu tư chung cư Carina đưa ra ngay sau khi phía công an có kết luận điều tra và đề nghị truy tố bị can Nguyễn Văn Tùng (Nguyên Giám đốc Công ty TNHH XD-TM-DV-SX Hùng Thanh, Chủ đầu tư chung cư Carina) và Nguyễn Quốc Tuấn (nguyên Trưởng ban quản lý Chung cư Carina) về tội “Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy”. 4. "Nữ quái" 9X lừa đảo gần 70 tỷ đồng tại Cà Mau: Ngày 7/4, Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị này vừa bắt tạm giam đối với bị can Võ Hồng Đào (SN 1996, ở thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau), về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đào đã lừa đảo của hàng chục bị hại, với số tiền lên đến hơn 69 tỷ đồng. Với thủ đoạn tinh vi sử dụng mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hàng chục bị hại đã "sa bẫy" của nữ quái này.

