Nóng 24h: Thông tin mới nhất liên quan trùm gỗ lậu Phượng “râu“

1. Trùm gỗ lậu Phượng “râu”: Trưa 1/5, thông tin trên Công an nhân dân cho biết, Viện KSND huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông vừa phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp thêm một đối tượng trong đường dây của ông trùm gỗ lậu Phượng “râu”. Trong ảnh: Đối tượng Phan Hữu Phượng (tức Phượng “râu”, trú tại thị trấn Ea T’ling, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông). (ảnh: Công an nhân dân) Người bị bắt khẩn cấp là Nguyễn Hoàng Trang (35 tuổi, trú tại tổ dân phố 7, Bình Tây, Ninh Hải, Ninh Hòa, Khánh Hòa). Trang bị bắt để mở rộng điều tra vụ án liên quan đến đường dây gỗ lậu này. Trong ảnh: Hơn 40m3 gỗ từ nhóm IIA đến nhóm IV bị cơ quan điều tra bắt giữ tại xưởng gỗ của Phượng “râu” (ảnh: báo Tài nguyên Môi trường) Trang là tay chân đắc lực, là “cánh tay phải” của ông trùm Phượng “râu nhiều năm nay. Việc bắt khẩn cấp đối với Trang vì nghi can này là một trong những mắt xích quan trọng liên quan đến đường dây buôn lậu gỗ. Trong ảnh: Lực lượng công an và Cảnh sát cơ động phong tỏa khu vực xung quanh nhà trùm gỗ Phượng "râu". (ảnh: Infonet) 2. Vụ cháu bé nghi bị siết cổ đến chết: Liên quan đến cái chết của cháu Nguyễn Thị Ánh Tuyết (9 tuổi, trú tại TP Hải Dương), thông tin trên báo Đất Việt dẫn lời ông Nguyễn Văn Dân - Chủ tịch UBND phường Thanh Bình, TP Hải Dương cho biết, hiện tại chị Nguyễn Thị Nguyệt (37 tuổi, mẹ của nạn nhân) đã tỉnh, sức khỏe phục hồi. Tuy nhiên, cơ quan chức năng chưa lấy được lời khai vì tinh thần của người mẹ này không ổn định. Hiện, chị Tuyết đã được chuyển sang điều trị ở Bệnh viện Tâm thần. Trong ảnh, lối vào nhà nạn nhân. (Ảnh: Kiến thức) 3. Vụ xe hơi nổ tung nghi do gài mìn trong đêm: Ngày 1/5, Công an huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng) đang phối hợp với các đơn vị chức năng của Công an TP điều tra, làm rõ vụ nổ xe hơi trong đêm ở cửa quán karaoke.(Ảnh: Tiến Cường) Vụ việc xảy ra vào khoảng 1h sáng 1/5, trước cửa quán karaoke Bảo Khánh, thôn 10, xã Việt Tiến, nằm ngay cạnh QL10. Thông tin ban đầu cho biết, xe ô tô 4 chỗ hiệu Hyundai Accent màu đỏ đỗ ngoài sân bất ngờ phát nổ. Tại thời điểm xe phát nổ không có người nên không có ai bị thương. (Ảnh: Pháp luật TPHCM) Tuy nhiên, chiếc ô tô trị giá hàng trăm triệu đồng của gia chủ gần như bị hư hỏng toàn bộ. Được biết, chủ quán tên là Hoàng Văn H. (khoảng 40 tuổi) trú tại xã Dũng Tiến, huyện Vĩnh Bảo. Hiện các đơn vị nghiệp vụ của Công an huyện Vĩnh Bảo và Công an TP Hải Phòng đang tích cực điều tra, làm rõ nguyên nhân của sự việc. (Ảnh: Pháp luật TPHCM) 4. Trưởng ban bồi thường cùng dâu, rể tham ô hàng tỉ đồng: VKSND TPHCM cho biết vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Thi Danh (SN 1957, nguyên Trưởng Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng - BTGPMB - quận Tân Phú, TP HCM) và Nguyễn Duy Linh (SN 1981, nguyên kế toán trưởng Ban BTGPMB quận Tân Phú) cùng về tội "Tham ô tài sản". Liên quan đến vụ án, 4 người khác gồm dâu, rể và người quen của bị can Thi Danh cũng bị xử lý hình sự cùng tội danh. Trong ảnh: Trụ sở Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận Tân Phú. (Ảnh: Người Lao động) 5. Ba nữ quái vào chùa trộm tiền: Phòng Cảnh sát truy nã Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa bắt 3 "nữ quái' bị truy nã về tội trộm cắp tài sản từ Tây Ninh về quy án. Trước đó, ngày 24/1, 3 đối tượng này rủ nhau ra TP Hà Tĩnh chơi nhưng do thiếu tiền tiêu xài nên đến chùa Cẩm Sơn ở phường Đại Nài (TP Hà Tĩnh) trộm tiền công đức, lấy được là 2,3 triệu đồng. 6. Ngăn chặn nhóm thanh niên đua xe trái phép: Vào rạng sáng 1/5, Công an tỉnh Vĩnh Long đã ngăn chặn một nhóm thanh niên tụ tập cổ vũ và đua xe trái phép trên QL1, đoạn trước Khu công nghiệp Bình Minh (thuộc địa phận xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long)./.

