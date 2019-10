Nóng 24h: “Tiệc ma túy” thác loạn của 24 thanh niên mừng sinh nhật

3) Bị công an vây bắt, cầm hung khí cố thủ: Trước đó, vào sáng ngày 23/10, khi Công an xã Tiến Lợi đến nhà đối tượng Sắt tại xã Tiến Thành để mời lên làm việc về hành vi cố ý gây thương tích thì y không chấp hành. Sau đó, Sắt dùng kiếm tự tạo và mỏ gãy cố thủ trong nhà, thách thức lực lượng chức năng. Sau đó, Tổ đặc nhiệm Phòng chống tội phạm Công an TP. Phan Thiết đã cử cán bộ, chiến sỹ xuống hiện trường, phối hợp khống chế Sắt, đưa về trụ sở.