Nóng 24h: Tình tiết mới vụ nữ sinh Bắc Ninh tự tử vì bị xâm hại

4. Hàng trăm công an cầm súng bảo vệ hiện trường vụ bắt ma túy "khủng" ở Nghệ An: Liên quan vụ bắt gần 700kg ma túy tại TP Vinh, Nghệ An, lực lượng chức năng cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.