Nóng 24h: Truy tìm “hot girl” vay 160 tỷ đồng rồi bỏ trốn

Công an Nghệ An vừa phối hợp với Cục An ninh mạng - Phòng chống tội phạm công nghệ cao (Bộ Công an) bắt giữ 3 người Trung Quốc để điều tra về hành vi sử dụng mạng máy tính, viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản. Nhóm này đã 2 lần cài đặt trót lọt các thiết bị điện tử vào máy ATM của một ngân hàng ở TP.Vinh (Nghệ An) để đánh cắp thông tin tài khoản phục vụ cho việc làm giả thẻ ngân hàng./.