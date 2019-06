Nữ cán bộ huyện nhận hơn 230 triệu đồng tiền “cảm ơn” bị cảnh cáo

Ngày 20/6, ông Phùng Thành Vinh – Chủ tịch UBND huyện Đô Lương, Nghệ An xác nhận thông tin trên. Theo đó, nữ cán bộ bị kỷ luật là bà Trương Thị Lan Anh - chuyên viên Phòng Nông nghiệp huyện Đô Lương.

Ngoài hình thức kỷ luật cảnh cáo, bà Lan Anh còn bị luân chuyển công tác từ Phòng Nông nghiệp sang làm việc tại phòng Kinh tế hạ tầng huyện Đô Lương.

UBND huyện Đô Lương, nơi bà Lan Anh làm việc.

Trước đó, UBND huyện Đô Lương, Nghệ An nhận được thông tin phản ánh sai phạm của bà Trương Thị Lan Anh. Cụ thể, theo chủ trương của UBND tỉnh Nghệ An tại QĐ 87/2014/QĐ-UBND ngày 17/4/2014 về việc Quy định một số chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An, mức hỗ trợ giá trị máy cày đa chức năng là 15%, máy đập liên hợp 20%. Khi nhận tiền hỗ trợ của các hộ dân, bà Lan Anh (trực tiếp chi trả số tiền này) được các hộ dân “cảm ơn”.

Đoàn kiểm tra do huyện Đô Lương thành lập, tiến hành xác minh, kết quả cho thấy: Trong 3 năm 2015, 2016, 2017 UBND huyện Đô Lương phê duyệt cho 52 hộ dân được hỗ trợ hơn 4,1 tỷ đồng mua 33 máy cày và 19 máy gặt lúa theo Quyết định 87/2014 của UBND tỉnh Nghệ An.

Xác minh 52 trường hợp thì có 16/52 trường hợp được hưởng giá trị mua máy sản xuất nông nghiệp năm 2015, 2016, 2017, đã để lại gần 238 triệu đồng cho bà Lan Anh. Bà Lan Anh trình bày, số tiền trên do các hộ dân được hỗ trợ “cảm ơn”, đến thời điểm kiểm tra (tháng 10/2018) số tiền đã được trả lại cho các hộ dân đầy đủ.

GM_PC_ARTICLE_NATIVE_ADS

Đoàn xác minh cũng chỉ rõ: Cách thức chi trả hỗ trợ cho các hộ được hỗ trợ tại phòng Nông nghiệp không đúng theo quy định pháp luật và nguyên tắc tài chính. Buông lỏng, thiếu trách nhiệm kiểm tra, giám sát xử lý kịp thời để vi phạm xảy ra trong một thời gian dài không được khắc phục.

Với những sai phạm trên, UBND huyện Đô Lương thành lập hội đồng kỷ luật và đưa ra hình thức kỷ luật cảnh cáo, luân chuyển công tác đối với bà Trương Thị Lan Anh.

GM_PC_ARTICLE_INPAGE_BANNER

Ngoài ra, ông Trần Doãn Hùng – nguyên Trưởng phòng Nông nghiệp bị kỷ luật hình thức khiển trách./.