Phá băng nhóm gây ra hàng loạt vụ trộm xe máy ở Đông Nam Bộ

Ngày 12/3, Công an tỉnh Đồng Nai đã trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an – Thượng tướng Tô Lâm cho các tập thể và cá nhân thuộc Công an huyện Nhơn Trạch vì đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện chuyên án phá băng trộm cắp liên tỉnh.

Công an huyện Nhơn Trạch nhận bằng khen (Ảnh: KT).

Công an huyện Nhơn Trạch đã phá thành công băng nhóm trộm cắp hoạt động khắp các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, TP. Hồ Chí Minh, Long An, Tây Ninh… băng nhóm này đã thực hiện trót lọt 34 vụ trộm 71 xe máy cùng nhiều tài sản giá trị khác.

Trước đó vào tháng 5/2017, tại một công ty đóng tại huyện Nhơn Trạch xảy ra một vụ mất cắp 2 chiếc xe máy.

Vụ việc được báo cho Công an huyện Nhơn Trạch điều tra làm rõ. Sau đó, 2 chiếc xe này được lực lượng Công an phường Bình An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương phát hiện và tạm giữ cùng với Nguyễn Thanh Tùng (SN 1980, ngụ tỉnh Long An), Nguyễn Đức Sang (SN 1996, ngụ tỉnh Bình Phước) và Hoàng Trọng Chương (SN 1994, ngụ tỉnh Thừa Thiên – Huế).

Qua đấu tranh với các đối tượng và mở rộng điều tra, Công an huyện Nhơn Trạch bắt giữ thêm nhiều đối tượng trong băng nhóm này. Tổng cộng đã có 7 đối tượng bị bắt giữ, 2 đối tượng khác đang bị truy bắt.

Các đối tượng khai nhận đã lập băng nhóm chuyên trộm cắp do Nguyễn Thanh Tùng đứng đầu, thực hiện tổng cộng 34 vụ trộm ở khắp các tỉnh miền Đông, lấy cắp 71 xe máy cùng nhiều tài sản khác như bình ắc-quy ô tô, điện thoại di động… với tổng giá trị tài sản hơn 1 tỉ đồng.

Tài sản lấy cắp được chúng bán sang Campuchia lấy tiền tiêu sài, đánh bạc./.

